У реанімації помер казахський журналіст, якого намагалися вбити в Києві

У реанімації помер казахський журналіст, якого намагалися вбити в Києві
Казахський опозиційний журналіст Айдос Садиков, на якого скоїли замах у Києві, помер у лікарні.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр з посиланням на дружину журналіста Наталію.

Лікарі боролися за його життя у реанімації 13 днів.

«Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Його смерть на совісті Токаєва», — заявила Наталія Садикова.

Із 18 червня Садиков був у лікарні у важкому стані — у нього була прострелена голова. Його дружина впевнена, що за замахом стоїть президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, якого Садиков критикував.

Офіс генпрокурора у телеграмі повідомив, що у зв’язку із смертю казахського журналіста підозрюваним у замаху на нього змінять підозру. Внаслідок отриманого вогнепального поранення у реанімаційному відділенні лікарні помер журналіст з Казахстану, на якого 18 червня 2024 року був скоєний замах у Шевченківському районі Києва.
У реанімації помер казахський журналіст, якого намагалися вбити в Києві

За даними слідства, до злочину причетні двоє громадян Казахстану.

Наразі правоохоронні органи готують повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри причетним особам із замаху на вбивство на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

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Теги: вбивство, Україна
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