Ціна зради – 3 тис грн. і 15 років тюрми: засудили жителя Вінниччини

Ціна зради – 3 тис грн. і 15 років тюрми: засудили жителя Вінниччини
Житель Вінниччини, який передав ворогу інформацію про об’єкти критичної інфраструктури, отримав 15 років за ґратами.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури жителя Хмільницького району засуджено за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що під час повномасштабного вторгнення рф в Україну засуджений встановив контакт з представником «Придністровського правозахисного центру Союзу російських громад Придністров’я. Він функціонує при створеному президентом рф «Фонді підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном».

У 2023 році чоловік добровільно зобов’язався збирати відомості про українські Сили оборони й об’єкти критичної інфраструктури на території Вінницької області та передавати їх іноземній організації. У відповідь його запевнили про надання щомісячної грошової допомоги в розмірі 2285 російських рублів.

Упродовж кількох місяців засуджений надав «замовнику» інформацію про розташування об’єктів залізниці, енергетики, поліції та охорони здоров’я в регіоні.

Від організації він отримав на банківську картку близько 3,3 тис грн.

Злочин проти основ нацбезпеки чоловік вчинив, коли вже був засуджений за виправдовування збройної агресії рф проти України (ст. 436-2 КК України).

Під час слідства і судового розгляду він перебував під вартою.

Досудове розслідування – Управління СБУ у Вінницькій області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині хочуть встановити читацький рекорд України
Сьогодні, 15:21
Негода повалила дерево у центральному парку Луцька
Сьогодні, 15:03
Ціна зради – 3 тис грн. і 15 років тюрми: засудили жителя Вінниччини
Сьогодні, 14:44
На Волині треба декомунізувати ще понад 70 вулиць
Сьогодні, 14:25
У реанімації помер казахський журналіст, якого намагалися вбити в Києві
Сьогодні, 14:07
Схожі новини
СБУ знешкодила агентурну групу фсб в Одесі, яка стежила за ППО СБУ знешкодила агентурну групу фсб в Одесі, яка стежила за ППО
Сьогодні, 11:33
Сім одеських блогерів «зливали» ефесбешникам локації ТЦК Сім одеських блогерів «зливали» ефесбешникам локації ТЦК
27 червень, 13:50
СБУ зловила шпигуна рф, який готував удари по Запорізькій ППО СБУ зловила шпигуна рф, який готував удари по Запорізькій ППО
27 червень, 11:31
Двоє одеситів на замовлення спецслужб рф підпалювали авто ЗСУ Двоє одеситів на замовлення спецслужб рф підпалювали авто ЗСУ
26 червень, 14:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир
Сьогодні, 16:00
 0
Луцьк відвідав Герой України, легендарний льотчик Вадим Ворошилов
Сьогодні, 15:40
 0
У місті на Волині хочуть встановити читацький рекорд України
Сьогодні, 15:21
 0
Негода повалила дерево у центральному парку Луцька
Сьогодні, 15:03
 0
Ціна зради – 3 тис грн. і 15 років тюрми: засудили жителя Вінниччини
Сьогодні, 14:44
 0
Медіа
відео
1/8