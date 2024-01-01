Ціна зради – 3 тис грн. і 15 років тюрми: засудили жителя Вінниччини
Сьогодні, 14:44
Житель Вінниччини, який передав ворогу інформацію про об’єкти критичної інфраструктури, отримав 15 років за ґратами.
Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури жителя Хмільницького району засуджено за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).
Вироком суду йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори у суді довели, що під час повномасштабного вторгнення рф в Україну засуджений встановив контакт з представником «Придністровського правозахисного центру Союзу російських громад Придністров’я. Він функціонує при створеному президентом рф «Фонді підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном».
У 2023 році чоловік добровільно зобов’язався збирати відомості про українські Сили оборони й об’єкти критичної інфраструктури на території Вінницької області та передавати їх іноземній організації. У відповідь його запевнили про надання щомісячної грошової допомоги в розмірі 2285 російських рублів.
Упродовж кількох місяців засуджений надав «замовнику» інформацію про розташування об’єктів залізниці, енергетики, поліції та охорони здоров’я в регіоні.
Від організації він отримав на банківську картку близько 3,3 тис грн.
Злочин проти основ нацбезпеки чоловік вчинив, коли вже був засуджений за виправдовування збройної агресії рф проти України (ст. 436-2 КК України).
Під час слідства і судового розгляду він перебував під вартою.
Досудове розслідування – Управління СБУ у Вінницькій області.
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Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури жителя Хмільницького району засуджено за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).
Вироком суду йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори у суді довели, що під час повномасштабного вторгнення рф в Україну засуджений встановив контакт з представником «Придністровського правозахисного центру Союзу російських громад Придністров’я. Він функціонує при створеному президентом рф «Фонді підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном».
У 2023 році чоловік добровільно зобов’язався збирати відомості про українські Сили оборони й об’єкти критичної інфраструктури на території Вінницької області та передавати їх іноземній організації. У відповідь його запевнили про надання щомісячної грошової допомоги в розмірі 2285 російських рублів.
Упродовж кількох місяців засуджений надав «замовнику» інформацію про розташування об’єктів залізниці, енергетики, поліції та охорони здоров’я в регіоні.
Від організації він отримав на банківську картку близько 3,3 тис грн.
Злочин проти основ нацбезпеки чоловік вчинив, коли вже був засуджений за виправдовування збройної агресії рф проти України (ст. 436-2 КК України).
Під час слідства і судового розгляду він перебував під вартою.
Досудове розслідування – Управління СБУ у Вінницькій області.
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