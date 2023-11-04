У місті на Волині хочуть встановити читацький рекорд України

У місті на Волині хочуть встановити читацький рекорд України
Горохівська територіальна громада на Волині хоче встановити Національний рекорд України в номінації «Найбільш читаюча громада».

Про це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.

Протягом трьох місяців кожен охочий може долучитися до встановлення рекорду, відвідавши бібліотеки громади та взявши книги у зручний для себе час.

Мета рекорду – залучити тисячу читачів, які прочитають 10 тисяч книг, підвищити популярність відвідування бібліотек та читання.
У місті на Волині хочуть встановити читацький рекорд України

Встановлення рекорду відбувається спільно з партнерськими громадами: Рожищенською територіальною громадою (Волинська область) та Рожнятівською територіальною громадою (Івано-Франківська область).

Нагадаємо, захисниця з Луцька Майя Москвич стала героїнею дитячої книги «Це воює вона».

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Теги: книги, Волинь
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