У місті на Волині хочуть встановити читацький рекорд України





Про це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.



Протягом трьох місяців кожен охочий може долучитися до встановлення рекорду, відвідавши бібліотеки громади та взявши книги у зручний для себе час.



Мета рекорду – залучити тисячу читачів, які прочитають 10 тисяч книг, підвищити популярність відвідування бібліотек та читання.



Встановлення рекорду відбувається спільно з партнерськими громадами: Рожищенською територіальною громадою (Волинська область) та Рожнятівською територіальною громадою (Івано-Франківська область).



Нагадаємо, захисниця з Луцька Майя Москвич стала героїнею дитячої книги «Це воює вона».



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