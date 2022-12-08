Луцьк відвідав Герой України, легендарний льотчик Вадим Ворошилов

Учасники заходу, організованого луцьким рекрутинговим центром та військовослужбовцями 5-го батальйону "Любарт" бригади "Азов", мали змогу поспілкуватися з одним з найвідоміших українських військових, майором повітряних сил ЗСУ, Героєм України,Про це повідомили організатори заходу.Зустріч, яка відбулася в неділю, 30 червня, відвідала понад сотня людей. До слова, з міркувань безпеки, учасники до останнього не знали, хто буде головним гостем події. Тема розмови – взаємодія між різними видами та родами військ на фронті. Говорили про систему "свій-чужий", літаки та їх особливості, роботу сучасної авіації, важливість та значення отримання літаків західних зразків. Не оминули увагою й неформальні теми, такі як: моральний стан, юність та життєвий шлях Вадима, цікаві історії під час несення служби, традиції та звичаї, які склались в авіації та багато іншого. Присутні мали змогу поставити питання, які їх цікавили.Окрім цього, Karaya розповів про власні стосунки і співпрацю з азовцями, зокрема у Маріуполі. "Азов" для мене - це приклад того, як має виглядати бригада з Сил оборони України" - поділився Karaya.Звернувшись до присутніх Вадим наголосив: "В даний момент потрібно використовувати будь-які вміння, навички та інструменти задля України, задля покращення нашої держави та на користь Збройних сил України".Також на події розповіли про те, як працює рекрутинговий центр АЗОВу на Волині та про можливі варіанти посад для чоловіків в бригаді та батальйоні "Любарт" зокрема. Важливо зазначити, що в підрозділ беруть лише добровольців.Керівник луцького рекрутингово центрунаголосив, що завдяки такому підходу, як в «Любарті», так і бригаді «Азов» знаходяться лише вмотивовані люди, між якими панує високий моральний дух та всебічна підтримка побратимів і командування.