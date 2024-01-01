Вражаючі кадри: бій дівчини-штурмовика на Харківщині

У мережі опублікували відео з нашоломної GoPro камери дівчини-штурмовика із Третьої бригади. Події відбуваються на Харківщині.Про це у телеграмі повідомив журналіст«В окопах під обстрілами: GoPro дівчини-штурмовика з Харківщини! Бійціприкривають своїх і відстрілюють у бік ворога, перечікують обстріли і надають допомогу пораненим. Усе це — поки над головами безперервно полюють ворожі дрони», - йдеться у повідомленні.«Типовий режим бійців на оборонних позиціях, де ворог щодня намагається прориватися — з камери Даяни. Разом з побратимами 3-ї роти 1-го штурмбату вона відбиває накати росіян на напрямку бригади», - зазначив Юрій Бутусов.