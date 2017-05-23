Блискавка вбила 63-річного чоловіка на Рівненщині





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Вчора, 1 липня, о другій половині дня на території області вирувала негода. Внаслідок ураження блискавкою, травми несумісні з життям отримав 63-річний чоловік.



Трагедія сталася неподалік села Золотолин, Рівненського району, Костопільської територіальної громади.



Нагадаємо, що за інформацією Укргідрометцентру, сьогодні-завтра очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.



Під час негоди у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку вітер повалив 35-річний ясен.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Блискавка вбила людину на Рівненщині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.Вчора, 1 липня, о другій половині дня на території області вирувала негода. Внаслідок ураження блискавкою, травми несумісні з життям отримав 63-річний чоловік.Трагедія сталася неподалік села Золотолин, Рівненського району, Костопільської територіальної громади.Нагадаємо, що за інформацією Укргідрометцентру, сьогодні-завтра очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.Під час негоди у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки

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