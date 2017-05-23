Блискавка вбила 63-річного чоловіка на Рівненщині

Блискавка вбила 63-річного чоловіка на Рівненщині
Блискавка вбила людину на Рівненщині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Вчора, 1 липня, о другій половині дня на території області вирувала негода. Внаслідок ураження блискавкою, травми несумісні з життям отримав 63-річний чоловік.

Трагедія сталася неподалік села Золотолин, Рівненського району, Костопільської територіальної громади.
Блискавка вбила 63-річного чоловіка на Рівненщині

Нагадаємо, що за інформацією Укргідрометцентру, сьогодні-завтра очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.

Під час негоди у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку вітер повалив 35-річний ясен.

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Теги: блискавка, людина, Рівненщина
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