Негода повалила дерево у центральному парку Луцька





Про це пише



Про подію розповів працівник комунального підприємства "Парки та сквери" Олексій Федорович.



З його слів, падіння інших дерев внаслідок негоди у парку не фіксували.



Станом на 14:00 сьогодні, 2 липня, комунальники прибрали із пішохідної доріжки дерево та гілля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час негоди у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку вітер повалив 35-річний ясен.Про це пише Суспільне Про подію розповів працівник комунального підприємства "Парки та сквери"З його слів,внаслідок негоди у парку не фіксували.Станом на 14:00 сьогодні, 2 липня, комунальники прибрали із пішохідної доріжки дерево та гілля.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію