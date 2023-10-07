Негода повалила дерево у центральному парку Луцька

Негода повалила дерево у центральному парку Луцька
Під час негоди у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку вітер повалив 35-річний ясен.

Про це пише Суспільне.

Про подію розповів працівник комунального підприємства "Парки та сквери" Олексій Федорович.

З його слів, падіння інших дерев внаслідок негоди у парку не фіксували.
Негода повалила дерево у центральному парку Луцька

Станом на 14:00 сьогодні, 2 липня, комунальники прибрали із пішохідної доріжки дерево та гілля.
Негода повалила дерево у центральному парку Луцька


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Теги: негода, Луцьк
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