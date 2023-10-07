Негода повалила дерево у центральному парку Луцька
Сьогодні, 15:03
Під час негоди у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку вітер повалив 35-річний ясен.
Про це пише Суспільне.
Про подію розповів працівник комунального підприємства "Парки та сквери" Олексій Федорович.
З його слів, падіння інших дерев внаслідок негоди у парку не фіксували.
Станом на 14:00 сьогодні, 2 липня, комунальники прибрали із пішохідної доріжки дерево та гілля.
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Про це пише Суспільне.
Про подію розповів працівник комунального підприємства "Парки та сквери" Олексій Федорович.
З його слів, падіння інших дерев внаслідок негоди у парку не фіксували.
Станом на 14:00 сьогодні, 2 липня, комунальники прибрали із пішохідної доріжки дерево та гілля.
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