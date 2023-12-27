На Волині треба декомунізувати ще понад 70 вулиць
Сьогодні, 14:25
Станом на початок липня 2024 року 71 вулиця на Волині, яка підлягає перейменуванню у рамках закону про декомунізацію, ще не змінила назву.
Про це пише Суспільне з посиланням на громадську організацію "Деколонізація. Україна".
"Наразі переважна більшість громад відмовляється перейменувати ці рештки, ми звертаємося до обласної адміністрації щодо необхідності розпорядження про їх перейменування", — зазначили в громадській організації.
Які вулиці досі неперейменовані в громадах на Волині
Іваничівська селищна рада: вул.8 березня і вул. Першотравнева в Іваничах, ще одна вулиця 8-березня є у селі Мишів.
Литовезька сільська рада: вул.8-го Березня і Першотравнева у селі Кречів, вул. Інтернаціоналістів у селі Мовники.
Оваднівська сільська рада: вул. Жовтнева у селі Охнівка
Павлівська сільська рада: вул. 1 Травня і 8-березня у селі Грушів, вул. 8-березня у селі Раковичі, у селі Старий Порецьк — вул. Першотравнева.
Поромівська сільська рада: вул. Інтернаціоналістів у селі Бортнів, вул. 8-березня в Будятичах.
Камінь-Каширська міська рада: вул. 8-березня в селі Бузаки.
Маневицька селищна рада: вул. Єршова у селі Козлиничі. У Старому Чорторийську — вул. Хакімова і Єршова.
Ковельська міська рада: вул. 8-березня і Бенделіані.
Любомльська міська рада: вул. 1 Травня, Власа Мізинця і провулок 1 Травня у Любомлі, вул. Власа Мізинця у селі Запілля.
Голобська селищна рада: вул.Воз’єднання у селі Байківці.
Головненська селищна рада: вул.1-го Травня, Гагаріна і Толстого в селищі Головне, вул.1-го Травня і Гагаріна у селі Заболоття, у селі Заозерне — вул. Колгоспна.
Старовижівська селищна рада: вул. Ватутіна, Гагаріна, Горького, Карбишева, Колгоспна, Пушкіна, Федорова у Старій Вижівці. вул. 8-березня у селі Борзова, Колгоспна у селі Галина Воля, вул. 1 Травня у селі Мизове, провулки 8 Березня і Колгоспний — у селі Нова Вижва, Першотравнева у селі Поліське і Чевель.
Турійська селищна рада: вул. і провулок Першотравневий у селищі Турійськ, вул. Дружби Народів і вул. Першого Травня у селі Купичів, вул. Гагаріна і Дубечненська в селі Обенижі.
Дубечненська сільська рада: вул. 8 Березня в селі Кримне.
Забродівська сільська рада: вул. Артема у селі Заброди.
Горохівська міська рада: вул. Возз’єднання у місті Горохів.
Ківерцівська міська рада: вул. Ціолковського в місті Ківерці.
Луцька міська рада: бульвар Дружби Народів, 8-го Березня, Бородіна, Вавилова, Глієра, Єрмолової, Конякіна, Рахманінова, провулок Смелякова і проспект Перемоги у Луцьку, вул. Жовтнева у Прилуцькому і вул. Конякіна у Сирниках.
Торчинська селищна рада: вул. Галана у селищі Торчин.
Боратинська сільська рада: вул. Першотравнева у селі Гірка Полонка.
Городищенська сільська рада: вул. Першотравнева у селі Чаруків.
Підгайцівська сільська рада: вул. Першотравнева у Липинах і селі Романів, Возз'єднання у селі Лище.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Суспільне з посиланням на громадську організацію "Деколонізація. Україна".
"Наразі переважна більшість громад відмовляється перейменувати ці рештки, ми звертаємося до обласної адміністрації щодо необхідності розпорядження про їх перейменування", — зазначили в громадській організації.
Які вулиці досі неперейменовані в громадах на Волині
Іваничівська селищна рада: вул.8 березня і вул. Першотравнева в Іваничах, ще одна вулиця 8-березня є у селі Мишів.
Литовезька сільська рада: вул.8-го Березня і Першотравнева у селі Кречів, вул. Інтернаціоналістів у селі Мовники.
Оваднівська сільська рада: вул. Жовтнева у селі Охнівка
Павлівська сільська рада: вул. 1 Травня і 8-березня у селі Грушів, вул. 8-березня у селі Раковичі, у селі Старий Порецьк — вул. Першотравнева.
Поромівська сільська рада: вул. Інтернаціоналістів у селі Бортнів, вул. 8-березня в Будятичах.
Камінь-Каширська міська рада: вул. 8-березня в селі Бузаки.
Маневицька селищна рада: вул. Єршова у селі Козлиничі. У Старому Чорторийську — вул. Хакімова і Єршова.
Ковельська міська рада: вул. 8-березня і Бенделіані.
Любомльська міська рада: вул. 1 Травня, Власа Мізинця і провулок 1 Травня у Любомлі, вул. Власа Мізинця у селі Запілля.
Голобська селищна рада: вул.Воз’єднання у селі Байківці.
Головненська селищна рада: вул.1-го Травня, Гагаріна і Толстого в селищі Головне, вул.1-го Травня і Гагаріна у селі Заболоття, у селі Заозерне — вул. Колгоспна.
Старовижівська селищна рада: вул. Ватутіна, Гагаріна, Горького, Карбишева, Колгоспна, Пушкіна, Федорова у Старій Вижівці. вул. 8-березня у селі Борзова, Колгоспна у селі Галина Воля, вул. 1 Травня у селі Мизове, провулки 8 Березня і Колгоспний — у селі Нова Вижва, Першотравнева у селі Поліське і Чевель.
Турійська селищна рада: вул. і провулок Першотравневий у селищі Турійськ, вул. Дружби Народів і вул. Першого Травня у селі Купичів, вул. Гагаріна і Дубечненська в селі Обенижі.
Дубечненська сільська рада: вул. 8 Березня в селі Кримне.
Забродівська сільська рада: вул. Артема у селі Заброди.
Горохівська міська рада: вул. Возз’єднання у місті Горохів.
Ківерцівська міська рада: вул. Ціолковського в місті Ківерці.
Луцька міська рада: бульвар Дружби Народів, 8-го Березня, Бородіна, Вавилова, Глієра, Єрмолової, Конякіна, Рахманінова, провулок Смелякова і проспект Перемоги у Луцьку, вул. Жовтнева у Прилуцькому і вул. Конякіна у Сирниках.
Торчинська селищна рада: вул. Галана у селищі Торчин.
Боратинська сільська рада: вул. Першотравнева у селі Гірка Полонка.
Городищенська сільська рада: вул. Першотравнева у селі Чаруків.
Підгайцівська сільська рада: вул. Першотравнева у Липинах і селі Романів, Возз'єднання у селі Лище.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині треба декомунізувати ще понад 70 вулиць
Сьогодні, 14:25
Поблизу Луцька зіткнулися дві вантажівки
Сьогодні, 13:29
Бойові офіцери Бригади Богуна проведуть на Волині безкоштовний 3-денний вишкіл у ТНЦ «Тернове Поле»
Сьогодні, 13:20