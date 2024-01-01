Ватажок «лнр» отримав 12 років тюрми

Ватажок «лнр» отримав 12 років тюрми
Завдяки доказовій базі СБУ до тюремного ув’язнення засуджено ватажка окупаційної адміністрації рф на тимчасово захопленій Луганщині Леоніда Пасічника.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

За сукупністю вчинених злочинів суд призначив Пасічнику 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Також злочинця позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності строком на 13 років.

За матеріалами справи, напередодні 24 лютого 2022 року Пасічник підписав так званий «договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між терористичною організацією «лнр» та москвою.

У подальшому кремль використав такі рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію України.

Згодом Пасічник організовував псевдореферендум щодо «приєднання» тимчасово окупованої частини території Луганщини до країни-агресора.

За підсумками фейкового плебісциту він підписав з путіним «угоду про входження регіону» до складу рф.

А вже після цього гауляйтер Луганщини організував участь тимчасово захоплених громад у російських «виборах до законодавчих органів влади».

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Пасічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб);
▪ ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Через складання призначених покарань зловмисник отримав вирок, який передбачає більший термін ув’язнення, ніж передбачено у санкціях статей за інкриміновані злочини.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання фігуранта.

Спеціальне досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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