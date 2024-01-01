Росіянин із Луцька був «ширмою» для ухилянтів

Чотирьох молодиків зупинили у горах Закарпаття прикордонники Чопського загону. Свою появу поблизу кордону зі Словаччиною чоловіки пояснювали пристрастю до гір та туризму.Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Військовослужбовці відділення «Кам’яниця» помітили у прикордонні групу осіб з туристичною екіпіровкою. Троє з них виявилися громадянами України, четвертий - росіянином. Чоловіки намагалися переконати правоохоронців, що мають на меті туристичну подорож горами, втім, не додали, що за їхнім планом, завершитися вона мала для когось в Німеччині, для інших – у Польщі.Під час перевірочних заходів оперативні працівники загону встановили, що затримані давно знайомі між собою і дійсно займалися туризмом. Вони склали маршрут подорожі за порадами з соцмереж та онлайн картами. Чоловіки розраховували, що чим складніша місцевість, тим менша вірогідність натрапити на прикордонників.Росіянин, який прямував разом з ними, багато років проживає у Луцьку і знайомий з «мандрівниками». Відповідно до задуму, він мав бути, так би мовити, їхнім «прикриттям» як туристів. Після перетину кордону українцями іноземець планував повернутися тим же маршрутом назад і згодомчерез один з пунктів пропуску.Чоловіків затримали в адміністративному порядку і доставили у прикордонний підрозділ. Громадянам України доведеться відповідати перед судом за спробу незаконного перетину державного кордону. Росіянина притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму.