Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир
Сьогодні, 16:00
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан просив українського президента погодитися на "припинення вогню", а вже потім проводити переговори щодо миру.
Відповідну заяву Орбан зробив на пресконференції в Києві. Він сказав, що "високо цінує" ініціативи щодо миру, пише LB.ua.
Угорський прем'єр повідомив, що приїхав у зв'язку з головуванням Угорщини в Євросоюзі.
"Війна, в якій ви живете, дуже інтенсивно впливає на безпеку Європи. Ми високо цінуємо усі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру. Я говорив панові президенту, що ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти: перервати вогонь і потім продовжити перемовини. Припинення вогню могло б пришвидшити темп цих перемовин", – сказав Орбан.
Що йому на це відповів президент – Орбан не сказав, але заявив, що Зеленський дав відверту відповідь.
Раніше припинити вогонь без умови виведення російських військ пропонував Китай. Київ наголошує, що будь-яке заморожування конфлікту призведе до нової російської атаки з новими силами.
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Відповідну заяву Орбан зробив на пресконференції в Києві. Він сказав, що "високо цінує" ініціативи щодо миру, пише LB.ua.
Угорський прем'єр повідомив, що приїхав у зв'язку з головуванням Угорщини в Євросоюзі.
"Війна, в якій ви живете, дуже інтенсивно впливає на безпеку Європи. Ми високо цінуємо усі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру. Я говорив панові президенту, що ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти: перервати вогонь і потім продовжити перемовини. Припинення вогню могло б пришвидшити темп цих перемовин", – сказав Орбан.
Що йому на це відповів президент – Орбан не сказав, але заявив, що Зеленський дав відверту відповідь.
Раніше припинити вогонь без умови виведення російських військ пропонував Китай. Київ наголошує, що будь-яке заморожування конфлікту призведе до нової російської атаки з новими силами.
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