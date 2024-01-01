Обстріл Херсонщини: 1 загиблий, 16 поранених

На Херсонщині через російську агресію одна людина загинула та 16 поранено, серед них двоє дітей.Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.Населені пункти Бериславського, Каховського та Херсонського районів, Херсон та передмістя цілодобово булиВдень із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра росіяни атакували Антонівку з артилерії. Внаслідок цієї атаки шестеро чоловіків віком від 22 до 57 років отримали контузії.Ввечері у цьому ж районі російські військові цілеспрямовано атакували з безпілотника цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху постраждали двоє дівчат віком 12 та 15 років, а також троє дорослих віком 38, 56 та 57 років.Ввечері у Дніпровському районі рятувальники прибули на ліквідацію пожежі у гаражному кооперативі, яка виникла через обстріл. Саме в той час росіяни прицільно завдали повторного удару з дрона, троє рятувальників отримали контузії та уламкові поранення, пошкоджено пожежний автомобіль.