Обстріл Херсонщини: 1 загиблий, 16 поранених

Обстріл Херсонщини: 1 загиблий, 16 поранених
На Херсонщині через російську агресію одна людина загинула та 16 поранено, серед них двоє дітей.

Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.

Населені пункти Бериславського, Каховського та Херсонського районів, Херсон та передмістя цілодобово були під ударами ворожої армії.

Вдень із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра росіяни атакували Антонівку з артилерії. Внаслідок цієї атаки шестеро чоловіків віком від 22 до 57 років отримали контузії.

Ввечері у цьому ж районі російські військові цілеспрямовано атакували з безпілотника цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху постраждали двоє дівчат віком 12 та 15 років, а також троє дорослих віком 38, 56 та 57 років.

Ввечері у Дніпровському районі рятувальники прибули на ліквідацію пожежі у гаражному кооперативі, яка виникла через обстріл. Саме в той час росіяни прицільно завдали повторного удару з дрона, троє рятувальників отримали контузії та уламкові поранення, пошкоджено пожежний автомобіль.


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Теги: обстріл, росія
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