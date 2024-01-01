Загрожує до 5 років тюрми: двом волинянам, які напали на військовослужбовців ТЦК, повідомили про підозру

Загрожує до 5 років тюрми: двом волинянам, які напали на військовослужбовців ТЦК, повідомили про підозру
На Волині двом чоловікам, які нанесли тілесні ушкодження службовим особам, повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

у п’ятницю, 21 червня, у селі Липини Луцького району під час виконання службових обов’язків працівниками ТЦК двоє молодиків не надали документів для перевірки, один з них розпилив балончик в обличчя військових та зник з місця події.

У лічені години особу правопорушника поліцейські встановили, ним виявився житель Луцького району.

У вівторок, 25 червня, в одному із магазинів у Шацьку тілесні ушкодження військовослужбовцю наніс 51-річний місцевий житель.

Постраждалий звернувся з офіційною заявою до поліції.

За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Йдеться про насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок.

Обом фігурантам вже повідомили про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів, досудове розслідування триває.


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Теги: Волинь, ТЦК, військовослужбовці, підозра
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