У Луцьку попрощалися з 36-річним загиблим на війні Петром Мазуром
Сьогодні, 13:16
27 червня у Кафедральному Соборі Святої Трійці у Луцьку прощалися з загиблим під час виконання бойового завдання захисником Петром Мазуром.
Старший солдат із села Борохів Петро Мазур загинув за чотири дні до свого 37-річчя. Свій останній бій військовослужбовець прийняв 21 червня 2024 року, пише Суспільне.
За даними Підгайцівської громади, Петро Мазур служив у війську з вересня 2023 року. Від смертельних поранень внаслідок мінометного обстрілу у населеному пункті Невське Сватівського району на Луганщині.
Попрощатися з полеглим захисником прийшли рідні, друзі, знайомі та односельчани.
"Петро був відповідальний, дуже мужній. Він боровся не з однією проблемою в житті, він молодець. Ми його дуже поважаємо. Хай спочиває з Богом", — сказала однокласниця Петра Мазура Любов.
Як розповів Суспільному друг загиблого Тарас Мартинюк, до війни Петро Мазур працював у Львові будівельником, звідти і був мобілізований. Дітей і дружини не мав.
Після чину поховання у Луцьку, прощання з загиблим відбулося у батьківській хаті. Поховали Петра Мазура у селі Борохів на місцевому кладовищі.
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Старший солдат із села Борохів Петро Мазур загинув за чотири дні до свого 37-річчя. Свій останній бій військовослужбовець прийняв 21 червня 2024 року, пише Суспільне.
За даними Підгайцівської громади, Петро Мазур служив у війську з вересня 2023 року. Від смертельних поранень внаслідок мінометного обстрілу у населеному пункті Невське Сватівського району на Луганщині.
Попрощатися з полеглим захисником прийшли рідні, друзі, знайомі та односельчани.
"Петро був відповідальний, дуже мужній. Він боровся не з однією проблемою в житті, він молодець. Ми його дуже поважаємо. Хай спочиває з Богом", — сказала однокласниця Петра Мазура Любов.
Як розповів Суспільному друг загиблого Тарас Мартинюк, до війни Петро Мазур працював у Львові будівельником, звідти і був мобілізований. Дітей і дружини не мав.
Після чину поховання у Луцьку, прощання з загиблим відбулося у батьківській хаті. Поховали Петра Мазура у селі Борохів на місцевому кладовищі.
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