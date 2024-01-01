У Луцьку попрощалися з 36-річним загиблим на війні Петром Мазуром

У Луцьку попрощалися з 36-річним загиблим на війні Петром Мазуром
27 червня у Кафедральному Соборі Святої Трійці у Луцьку прощалися з загиблим під час виконання бойового завдання захисником Петром Мазуром.

Старший солдат із села Борохів Петро Мазур загинув за чотири дні до свого 37-річчя. Свій останній бій військовослужбовець прийняв 21 червня 2024 року, пише Суспільне.

За даними Підгайцівської громади, Петро Мазур служив у війську з вересня 2023 року. Від смертельних поранень внаслідок мінометного обстрілу у населеному пункті Невське Сватівського району на Луганщині.

Попрощатися з полеглим захисником прийшли рідні, друзі, знайомі та односельчани.

"Петро був відповідальний, дуже мужній. Він боровся не з однією проблемою в житті, він молодець. Ми його дуже поважаємо. Хай спочиває з Богом", — сказала однокласниця Петра Мазура Любов.
У Луцьку попрощалися з 36-річним загиблим на війні Петром Мазуром

Як розповів Суспільному друг загиблого Тарас Мартинюк, до війни Петро Мазур працював у Львові будівельником, звідти і був мобілізований. Дітей і дружини не мав.

Після чину поховання у Луцьку, прощання з загиблим відбулося у батьківській хаті. Поховали Петра Мазура у селі Борохів на місцевому кладовищі.
У Луцьку попрощалися з 36-річним загиблим на війні Петром Мазуром

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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