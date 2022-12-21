ЗМІ: священник МП осоромився пиятикою у «Шацьких озерах»

Леонід Горщарук, настоятель храму Різдва Івана Хрестителя на території пансіонату «Шацькі озера», справді вживав алкоголь під час «вечері», і отримав покарання від церковного керівництва.



Про це розповів намісник Петропавлівського монастиря УПЦ МП у Світязі, архімандрит Арсеній (Дем'янчук), пише



Нагадаємо, настоятель храму Різдва Іоанна Хрестителя УПЦ МП на території пансіонату «Шацькі озера» протоієрей Леонід Горщарук осоромився через вживання алкоголю. Поліція навіть склала на нього протокол. Місцеві мешканці стверджували, що він напився на гучному «святкуванні» в селі Світязь, а потім на людях «кричав, що через три дні тут буде рускій мір».



Отець Арсеній розповів Район.Шацьк свою версію подій: «Ми після зборів, знаєте, були замучені, то повечеряли. Але там нічого такого, що переходило, як кажуть, християнську мораль, не було. Те, що отець Леонід трошки випив алкоголю, ну це правда. Я це не заперечу. Не треба було так робити, тим більше священнику», – зазначає Арсеній.



Також настоятель монастиря повідомив, що вища духовна влада позбавила отця Леоніда церковної нагороди – права носіння митри.



(Зазначимо, що правом носіння митри (святкового головного убору) володіють не усі православні священники, а тільки ті, кого цим вшанували за особливі заслуги перед церквою. Відтак, таке «покарання» – не рідкість у церкві й найчастіше таке право покараним батюшкам невдовзі повертають).



Разом з тим, Арсеній заперечує, що Леонід міг щось кричати про «руский мір», адже, за його словами, Леонід є патріотом і хорошою людиною.



«Він (Леонід, – авт.) неодноразово навіть звертався до мене, як до священника, до настоятеля, щоб українською мовою служити», – зазначає отець Арсеній.



Арсеній переконаний, що усе це – нападки, аби посіяти ворожнечу. Адже підтверджень немає: ні відео, ні поліція не зафіксувала це порушення.



«Наше спільне завдання – якнайшвидше перемогти російського окупанта, щоб він залишив нашу землю українську. От це – наша спільна мета», – каже священник.



Щодо бажання світязян перейти до ПЦУ, то Арсеній каже, що поважає вибір кожного. А коли постало питання, що люди вирішили йти в ПЦУ, то навіть пропонував, щоб в неділю була служба українською мовою, однак люди не схотіли.



«Ми не підемо в ПЦУ і нас не потрібно заставляти силою. Хто хоче в ПЦУ, йдіть, будь ласка. Але я краще буду десь працювати на якійсь простій роботі: буду двірником, чи яким сторожем, але в ПЦУ я не піду», – каже священник.



Настоятель храму переконує, що нікого не проклинає за перехід до ПЦУ, але дає вибір кожному парафіянину. За словами священника, він проклинав лише один раз у своєму житті, десять років тому.



«Ось коли забрали у нас церкву, яка була в селі Положеве на моїй власній землі, я збудував церкву там за свій власний кошт. Це було 10 років тому, коли люди перейшли в ПЦУ. І тоді, коли я віддавав ключі, я тоді, знаєте, такі були емоції. Я жалію, я зробив неправильно тоді», – каже настоятель монастиря у Світязі.



Арсеній каже, що людям не потрібно сваритися, адже усім жити в одному селі, стрічатися, спілкуватися, робити добрі справи для України.



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