Втілення дитячих фантазій та схожість з героями вистави: у луцькому театрі – зустріч з майстринею аквагриму

щотижневі розіграші подарунків. А ще у цю неділю, 30 червня, запросили майстриню з аквагриму, яка подарує глядачам радість та веселощі.



Про це



"У театрі щовихідних – розіграш різних сертифікатів та суперпризу від Компанія Тигрес – українського виробника іграшок. Також допомагатиме діткам втілювати фантазії майстриня з аквагриму, можливо, навіть стати трішки схожими на героїв вистави. А дорослим – це нагода повернутись у чудову країну дитинства. Що важливо – фарби гіпоалергенні та професійні, відтак безпечні, а тому ви можете не хвилюватися, і насолоджуватися переглядом прем'єри", – зазначається у дописі.



Отже, у неділю о 12:00 на основній сцені – музична казка-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Нова історія про всесвітньо відомих героїв зачарує яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, новими пригодами!







Квитки можна придбати у театрі, або на

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському академічному українському облмуздрамтеатрі імені Тараса Шевченка тривають. А ще у цю неділю, 30 червня, запросили майстриню з аквагриму, яка подарує глядачам радість та веселощі.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці."У театрі щовихідних – розіграш різних сертифікатів та суперпризу від Компанія Тигрес – українського виробника іграшок. Також допомагатиме діткам втілювати фантазії майстриня з аквагриму, можливо, навіть стати трішки схожими на героїв вистави. А дорослим – це нагода повернутись у чудову країну дитинства. Що важливо – фарби гіпоалергенні та професійні, відтак безпечні, а тому ви можете не хвилюватися, і насолоджуватися переглядом прем'єри", – зазначається у дописі.Отже, у неділю о 12:00 на основній сцені – музична казка-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай»за мотивами творів. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Нова історія про всесвітньо відомих героїв зачарує яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, новими пригодами!Квитки можна придбати у театрі, або на сайті

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію