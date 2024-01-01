Втілення дитячих фантазій та схожість з героями вистави: у луцькому театрі – зустріч з майстринею аквагриму

Втілення дитячих фантазій та схожість з героями вистави: у луцькому театрі – зустріч з майстринею аквагриму
У Волинському академічному українському облмуздрамтеатрі імені Тараса Шевченка тривають щотижневі розіграші подарунків. А ще у цю неділю, 30 червня, запросили майстриню з аквагриму, яка подарує глядачам радість та веселощі.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

"У театрі щовихідних – розіграш різних сертифікатів та суперпризу від Компанія Тигрес – українського виробника іграшок. Також допомагатиме діткам втілювати фантазії майстриня з аквагриму, можливо, навіть стати трішки схожими на героїв вистави. А дорослим – це нагода повернутись у чудову країну дитинства. Що важливо – фарби гіпоалергенні та професійні, відтак безпечні, а тому ви можете не хвилюватися, і насолоджуватися переглядом прем'єри", – зазначається у дописі.

Отже, у неділю о 12:00 на основній сцені – музична казка-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).

Нова історія про всесвітньо відомих героїв зачарує яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, новими пригодами!



Квитки можна придбати у театрі, або на сайті.

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Теги: театр, Луцьк, розіграш, варте уваги
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