На Волині – дві аварії з постраждалими

На Волині – дві аварії з постраждалими
У Луцькому та Володимирському районах на Волині трапилися ДТП з постраждалими. Поліцейські з’ясовують обставини.

За обома фактами тривають досудові розслідування, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 26 червня, на вулиці Полонківській у селі Рованці відбулося лобове зіткнення двох транспортних засобів – Suzuki та Volkswagen.

Внаслідок зіткнення постраждали учасники автопригоди із транспортного засобу Suzuki, 52 та 26 років, їх госпіталізували.

Цього ж дня, на автодорозі поблизу села Великий Окорськ Володимирського району 26-річний житель Смолигівської громади, керуючи автомобілем Citroen Jumper, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.

У результаті ДТП водій та пасажир транспортного засобу, 28-річний житель цієї ж громади, отримали тілесні ушкодження, їх також госпіталізували.

Слідчі розпочали за цими фактами кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідство триває.

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Теги: ДТП, Волинь
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