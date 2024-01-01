На Волині – дві аварії з постраждалими

У Луцькому та Володимирському районах на Волині трапилися. Поліцейські з’ясовують обставини.За обома фактами тривають досудові розслідування, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Учора, 26 червня, на вулиці Полонківській у селі Рованці відбулося лобове зіткнення двох транспортних засобів – Suzuki та Volkswagen.Внаслідок зіткнення постраждали учасники автопригоди із транспортного засобу Suzuki, 52 та 26 років, їх госпіталізували.Цього ж дня, на автодорозі поблизу села Великий Окорськ Володимирського району 26-річний житель Смолигівської громади, керуючи автомобілем Citroen Jumper, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.У результаті ДТП водій та пасажир транспортного засобу, 28-річний житель цієї ж громади, отримали тілесні ушкодження, їх також госпіталізували.Слідчі розпочали за цими фактами кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Слідство триває.