На Волині – дві аварії з постраждалими
Сьогодні, 12:27
У Луцькому та Володимирському районах на Волині трапилися ДТП з постраждалими. Поліцейські з’ясовують обставини.
За обома фактами тривають досудові розслідування, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 26 червня, на вулиці Полонківській у селі Рованці відбулося лобове зіткнення двох транспортних засобів – Suzuki та Volkswagen.
Внаслідок зіткнення постраждали учасники автопригоди із транспортного засобу Suzuki, 52 та 26 років, їх госпіталізували.
Цього ж дня, на автодорозі поблизу села Великий Окорськ Володимирського району 26-річний житель Смолигівської громади, керуючи автомобілем Citroen Jumper, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.
У результаті ДТП водій та пасажир транспортного засобу, 28-річний житель цієї ж громади, отримали тілесні ушкодження, їх також госпіталізували.
Слідчі розпочали за цими фактами кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
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За обома фактами тривають досудові розслідування, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 26 червня, на вулиці Полонківській у селі Рованці відбулося лобове зіткнення двох транспортних засобів – Suzuki та Volkswagen.
Внаслідок зіткнення постраждали учасники автопригоди із транспортного засобу Suzuki, 52 та 26 років, їх госпіталізували.
Цього ж дня, на автодорозі поблизу села Великий Окорськ Володимирського району 26-річний житель Смолигівської громади, керуючи автомобілем Citroen Jumper, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.
У результаті ДТП водій та пасажир транспортного засобу, 28-річний житель цієї ж громади, отримали тілесні ушкодження, їх також госпіталізували.
Слідчі розпочали за цими фактами кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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