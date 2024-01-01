СБУ зловила шпигуна рф, який готував удари по Запорізькій ППО

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який діяв у прифронтовому Запоріжжі.Про це у телеграмі інформує СБУ.Зловмисник намагався виявити і передати агресору точні координати зенітно-ракетних комплексів ППО.Також агент відстежував основні маршрути руху та орієнтовну кількість військової техніки ЗСУ, що рухалась у напрямку передової.За наявними даними, рашисти хотіли використати цю інформацію для планування, а також для підготовки бойових операцій на Запорізькому напрямку.Встановлено, що агент був на зв’язку з кадровим співробітником 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру), що дислокується у тимчасово окупованому Севастополі.За матеріалами справи, цей ворожий спецслужбіст доповідав напряму керівництву воєнної розвідки росії.Втім, СБУ зірвала плани рф та затримала фігуранта на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.Також Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації українських військ.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.