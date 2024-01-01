Українські захисники знищили ще 1260 окупантів

Українські захисники знищили ще 1260 окупантів
Протягом доби українські захисникии ліквідували ще 1260 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 539 320 (+1260) осіб,

- танків ‒ 8042 (+3) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,

- артилерійських систем – 14363 (+42) од,

- РСЗВ – 1108 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 868 (+5) од,

- літаків – 359 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),

- крилаті ракети ‒ 2324 (+0),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,

- спеціальна техніка ‒ 2420 (+11).

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Теги: Україна, росія, війна
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