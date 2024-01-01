Українські захисники знищили ще 1260 окупантів





Про це повідомляє Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 539 320 (+1260) осіб,



- танків ‒ 8042 (+3) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,



- артилерійських систем – 14363 (+42) од,



- РСЗВ – 1108 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 868 (+5) од,



- літаків – 359 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),



- крилаті ракети ‒ 2324 (+0),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,



- спеціальна техніка ‒ 2420 (+11).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом доби українські захисникии ліквідували ще 1260 окупантів.Про це повідомляє Генштаб.- особового складу ‒ близько 539 320 (+1260) осіб,- танків ‒ 8042 (+3) од,- бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,- артилерійських систем – 14363 (+42) од,- РСЗВ – 1108 (+0) од,- засоби ППО ‒ 868 (+5) од,- літаків – 359 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),- крилаті ракети ‒ 2324 (+0),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,- спеціальна техніка ‒ 2420 (+11).

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