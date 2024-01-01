Українські захисники знищили ще 1260 окупантів
Сьогодні, 10:50
Протягом доби українські захисникии ліквідували ще 1260 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 539 320 (+1260) осіб,
- танків ‒ 8042 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,
- артилерійських систем – 14363 (+42) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 868 (+5) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),
- крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,
- спеціальна техніка ‒ 2420 (+11).
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Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 539 320 (+1260) осіб,
- танків ‒ 8042 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,
- артилерійських систем – 14363 (+42) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 868 (+5) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),
- крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,
- спеціальна техніка ‒ 2420 (+11).
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