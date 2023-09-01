Польща та країни Балтії просять про оборонну лінію на кордоні з росією та Білоруссю





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За підрахунками європейських дипломатів, укріплення східного кордону Євросоюзу може обійтися 27 країнам-членам у 2,5 мільярди євро. Окрім того, потрібні й засоби невійськового характеру, які б допомогли Польщі, Литві, Латвії та Естонії протистояти дезінформації, кібератакам, економічному тиску та штучно створеним міграційним кризам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща та країни Балтії підписали спільний офіційний лист, у якому закликають Євросоюз спільними зусиллями захистити кордони блоку з Росією та Білоруссю.Як повідомляє LB.ua з посиланням на Reuters, держави, які вже зараз потерпають від гібридних загроз з боку Кремля та підконтрольного йому білоруського режиму, просять ЄС політично та фінансово підтримати та розробити проєкт щодо спорудження уздовж 700 кілометрів кордону з країнами-агресорами оборонної лінії. Це питання має бути розглянуте вже під час саміту у Брюсселі, який стартує в четвер.За підрахунками європейських дипломатів, укріплення східного кордону Євросоюзу може обійтися 27 країнам-членам у 2,5 мільярди євро. Окрім того, потрібні й засоби невійськового характеру, які б допомогли Польщі, Литві, Латвії та Естонії протистояти дезінформації, кібератакам, економічному тиску та штучно створеним міграційним кризам.

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