Польща та країни Балтії просять про оборонну лінію на кордоні з росією та Білоруссю

Польща та країни Балтії просять про оборонну лінію на кордоні з росією та Білоруссю
Польща та країни Балтії підписали спільний офіційний лист, у якому закликають Євросоюз спільними зусиллями захистити кордони блоку з Росією та Білоруссю.

Як повідомляє LB.ua з посиланням на Reuters, держави, які вже зараз потерпають від гібридних загроз з боку Кремля та підконтрольного йому білоруського режиму, просять ЄС політично та фінансово підтримати та розробити проєкт щодо спорудження уздовж 700 кілометрів кордону з країнами-агресорами оборонної лінії. Це питання має бути розглянуте вже під час саміту у Брюсселі, який стартує в четвер.

За підрахунками європейських дипломатів, укріплення східного кордону Євросоюзу може обійтися 27 країнам-членам у 2,5 мільярди євро. Окрім того, потрібні й засоби невійськового характеру, які б допомогли Польщі, Литві, Латвії та Естонії протистояти дезінформації, кібератакам, економічному тиску та штучно створеним міграційним кризам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Росія, війна, Білорусь, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні не вистачає ППО щоб прикрити відремонтовані енергооб’єкти, - ДТЕК
Сьогодні, 10:32
Польща та країни Балтії просять про оборонну лінію на кордоні з росією та Білоруссю
Сьогодні, 10:10
Яка ситуація на фронті станом на ранок 27 червня
Сьогодні, 09:50
Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 09:20
Нічна атака росії: ППО збила 5 ракет та 23 дрони
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Польща заявила, що готова «повністю відрізати» Білорусь від Європи у разі потреби Польща заявила, що готова «повністю відрізати» Білорусь від Європи у разі потреби
01 вересень, 2023, 15:30
У Польщі затримали двох шпигунів групи «Вагнера» У Польщі затримали двох шпигунів групи «Вагнера»
14 серпень, 2023, 20:35
Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю через «вагнерівців» Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю через «вагнерівців»
05 серпень, 2023, 17:18
Путін обіцяє захищати Білорусь від «польської агресії» усіма наявними засобами Путін обіцяє захищати Білорусь від «польської агресії» усіма наявними засобами
21 липень, 2023, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні не вистачає ППО щоб прикрити відремонтовані енергооб’єкти, - ДТЕК
Сьогодні, 10:32
 0
Польща та країни Балтії просять про оборонну лінію на кордоні з росією та Білоруссю
Сьогодні, 10:10
 0
Яка ситуація на фронті станом на ранок 27 червня
Сьогодні, 09:50
 0
Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 09:20
 0
Нічна атака росії: ППО збила 5 ракет та 23 дрони
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8