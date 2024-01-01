На Волині завтра прощатимуться з Героєм Олександром Сидоруком

На Волині завтра прощатимуться з Героєм Олександром Сидоруком
Мешканців Голобської громади Ковельського району закликають гідно зустріти «на щиті» полеглого військовослужбовця Олександра Сидорука.

Про це у телеграмі повідомляє Голобська селищна рада.

Завтра, 28 червня, Герой-захисник Олександр Сидорук востаннє прибуде до отчого дому.

«Ми чекатимемо його з 9.30, щоб усім селищем, усією громадою вклонитися та гідно провести в останню дорогу», - йдеться у повідомленні.

Кортеж буде рухатися центральними вулицями Голобів. Біля будинку №22 на вулиці Романа Антонюка чин похорону розпочнеться, а основна його частина пройде в Свято-Георгіївському храмі.

«Наш земляк знайшов час і сили для боротьби з ворогом, знайдімо час і сили, щоб віддати йому належну шану. Вічна слава Герою! Слава Україні!» - зазначили у селищній раді.

На Волині завтра прощатимуться з Героєм Олександром Сидоруком

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Теги: загиблі, війна
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