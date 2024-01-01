На Волині завтра прощатимуться з Героєм Олександром Сидоруком

Мешканців Голобської громади Ковельського району закликають гідно зустріти «на щиті»Про це у телеграмі повідомляє Голобська селищна рада.Завтра, 28 червня, Герой-захисник Олександр Сидорук востаннє прибуде до отчого дому.«Ми чекатимемо його з 9.30, щоб усім селищем, усією громадою вклонитися та гідно провести в останню дорогу», - йдеться у повідомленні.Кортеж буде рухатися центральними вулицями Голобів. Біля будинку №22 на вулиці Романа Антонюка чин похорону розпочнеться, а основна його частина пройде в Свято-Георгіївському храмі.«Наш земляк знайшов час і сили для боротьби з ворогом, знайдімо час і сили, щоб віддати йому належну шану. Вічна слава Герою! Слава Україні!» - зазначили у селищній раді.