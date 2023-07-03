«Звільнився від імперських кайданів», - священник з Волині про перехід з УПЦ до ПЦУ

Анатолій Яцків перейшов з московського патріархату до Православної церкви України. Громада у селі Ворона, де він відслужив три роки, розділилась порівну. Нині в храмі правлять священники УПЦ МП.



Митрополит Луцький і Волинський Михаїл підписав указ, яким призначив Анатолія Яцківа настоятелем храму архістратига Михаїла села Новий Мосир та Покрови Пресвятої Богородиці села Солотвин (з обслуговуванням сіл Майдан та Діброва Ковельського районного деканату), розповів священник



З його слів, рішення перейти до ПЦУ у нього назріло після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

"Московська церква — вони є ідеологами цієї війни, вони благословляють, заохочують, вони відправляють своїх пасторів окропляти там, на передовій вбивць, які тут ґвалтують, які тут грабують. Де тут духовність — важко зрозуміти", — каже Анатолій Яцків.



У тих церквах, де нині служить священник, громада перейшла до Православної церкви України наприкінці лютого 2024 року без священників.



"Щоб перейти з УПЦ в ПЦУ спочатку скликають загальні збори, де приймається рішення. Другий етап — Волинська єпархія ПЦУ подає на реєстрацію в обласну державну адміністрацію статут, громада переходить або сама, або з настоятелем храму", — каже владика Михаїл. Додає: за статистикою з 10 парафій переходить разом з парафією один священник.



Як розповів Суспільному керівник сектору із питань релігій та національностей облдержадміністрації Василь Гайдук, релігійна громада у селі Ворона для зміни статуту повинна провести збори, прийняти рішення, за яке мають проголосувати не менше 2/3 від членів релігійної громади. Цього року конфесійну приналежність на Волині змінили 10 громад, які з УПЦ перейшли до Православної церкви України.



Зі слів Анатолія Яцківа, про перехід ще жодного разу не пожалкував. "Коли ти звільнився від цих імперських кайданів і відчуваєш дух свободи, чи церква дійсно стала незалежною, на території церкви майорить український прапор, в людей є наснага, в людей є бажання, в людей ентузіазм духовно працювати і в церкві і біля церкви", — додав священник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Священникперейшов з московського патріархату до Православної церкви України. Громада у селі Ворона, де він відслужив три роки, розділилась порівну. Нині в храмі правлять священники УПЦ МП.підписав указ, яким призначив Анатолія Яцківа настоятелем храму архістратига Михаїла села Новий Мосир та Покрови Пресвятої Богородиці села Солотвин (з обслуговуванням сіл Майдан та Діброва Ковельського районного деканату), розповів священник Суспільному З його слів, рішення перейти до ПЦУ у нього назріло після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну."Московська церква — вони є ідеологами цієї війни, вони благословляють, заохочують, вони відправляють своїх пасторів окропляти там, на передовій вбивць, які тут ґвалтують, які тут грабують. Де тут духовність — важко зрозуміти", — каже Анатолій Яцків.У тих церквах, де нині служить священник, громада перейшла до Православної церкви України наприкінці лютого 2024 року без священників."Щоб перейти з УПЦ в ПЦУ спочатку скликають загальні збори, де приймається рішення. Другий етап — Волинська єпархія ПЦУ подає на реєстрацію в обласну державну адміністрацію статут, громада переходить або сама, або з настоятелем храму", — каже владика Михаїл. Додає: за статистикою з 10 парафій переходить разом з парафією один священник.Як розповів Суспільному керівник сектору із питань релігій та національностей облдержадміністрації Василь Гайдук, релігійна громада у селі Ворона для зміни статуту повинна провести збори, прийняти рішення, за яке мають проголосувати не менше 2/3 від членів релігійної громади. Цього року конфесійну приналежність на Волині змінили 10 громад, які з УПЦ перейшли до Православної церкви України.Зі слів Анатолія Яцківа, про перехід ще жодного разу не пожалкував. "Коли ти звільнився від цих імперських кайданів і відчуваєш дух свободи, чи церква дійсно стала незалежною, на території церкви майорить український прапор, в людей є наснага, в людей є бажання, в людей ентузіазм духовно працювати і в церкві і біля церкви", — додав священник.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію