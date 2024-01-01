Захисники ліквідували ще 1300 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 535660 (+1300) осіб,



- танків ‒ 8031 (+12),



- бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15),



- артилерійських систем – 14246 (+51),



- РСЗВ – 1108 (+0),



- засоби ППО ‒ 863 (+0),



- літаків – 359 (+0),



- гелікоптерів – 326 (+0),



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27),



- крилаті ракети ‒ 2323 (+2),



- кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та авто цистерн – 19304 (+56) од,



- спеціальна техніка ‒ 2397 (+20).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія втратила в Україні близько 535 660 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 535660 (+1300) осіб,- танків ‒ 8031 (+12),- бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15),- артилерійських систем – 14246 (+51),- РСЗВ – 1108 (+0),- засоби ППО ‒ 863 (+0),- літаків – 359 (+0),- гелікоптерів – 326 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27),- крилаті ракети ‒ 2323 (+2),- кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та авто цистерн – 19304 (+56) од,- спеціальна техніка ‒ 2397 (+20).Дані уточнюються.

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