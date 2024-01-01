Захисники ліквідували ще 1300 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 1300 російських окупантів
Загалом росія втратила в Україні близько 535 660 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 535660 (+1300) осіб,

- танків ‒ 8031 (+12),

- бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15),

- артилерійських систем – 14246 (+51),

- РСЗВ – 1108 (+0),

- засоби ППО ‒ 863 (+0),

- літаків – 359 (+0),

- гелікоптерів – 326 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27),

- крилаті ракети ‒ 2323 (+2),

- кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та авто цистерн – 19304 (+56) од,

- спеціальна техніка ‒ 2397 (+20).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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