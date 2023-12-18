На ремонт у КП «Ласка» у Луцьку витратять 4 мільйони
Сьогодні, 14:08
На ремонт у КП «Ласка», яке займається зменшенням популяції безпритульних тварин у Луцьку, планують витратити майже 4 мільйони гривень із місцевого бюджету.
Про це пише телеграмканал misto.media.
«Заплановано ремонт адміністративних приміщень і обладнання двох котелень: труби, радіатори тощо. До опалювального сезону зробимо», — в коментарі зазначив в.о. начальника управління капітального будівництва Луцькради Микола Цвірук.
Роботи виконає ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536». Фінансування передбачене на 2024-2025 роки.
Згідно з умовами договору, підрядник надає 10 років якості гарантії виконаних робіт.
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Про це пише телеграмканал misto.media.
«Заплановано ремонт адміністративних приміщень і обладнання двох котелень: труби, радіатори тощо. До опалювального сезону зробимо», — в коментарі зазначив в.о. начальника управління капітального будівництва Луцькради Микола Цвірук.
Роботи виконає ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536». Фінансування передбачене на 2024-2025 роки.
Згідно з умовами договору, підрядник надає 10 років якості гарантії виконаних робіт.
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