На ремонт у КП «Ласка» у Луцьку витратять 4 мільйони

безпритульних тварин у Луцьку, планують витратити майже 4 мільйони гривень із місцевого бюджету.



Про це



«Заплановано ремонт адміністративних приміщень і обладнання двох котелень: труби, радіатори тощо. До опалювального сезону зробимо», — в коментарі зазначив в.о. начальника управління капітального будівництва Луцькради Микола Цвірук.



Роботи виконає ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536». Фінансування передбачене на 2024-2025 роки.



Згідно з умовами договору, підрядник надає 10 років якості гарантії виконаних робіт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ремонт у КП «Ласка», яке займається зменшенням популяціїу Луцьку, планують витратити майже 4 мільйони гривень із місцевого бюджету.Про це пише телеграмканал misto.media.«Заплановано ремонт адміністративних приміщень і обладнання двох котелень: труби, радіатори тощо. До опалювального сезону зробимо», — в коментарі зазначив в.о. начальника управління капітального будівництва ЛуцькрадиРоботи виконає ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536». Фінансування передбачене на 2024-2025 роки.Згідно з умовами договору, підрядник надає 10 років якості гарантії виконаних робіт.

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