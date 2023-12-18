На ремонт у КП «Ласка» у Луцьку витратять 4 мільйони

На ремонт у КП «Ласка» у Луцьку витратять 4 мільйони
На ремонт у КП «Ласка», яке займається зменшенням популяції безпритульних тварин у Луцьку, планують витратити майже 4 мільйони гривень із місцевого бюджету.

Про це пише телеграмканал misto.media.

«Заплановано ремонт адміністративних приміщень і обладнання двох котелень: труби, радіатори тощо. До опалювального сезону зробимо», — в коментарі зазначив в.о. начальника управління капітального будівництва Луцькради Микола Цвірук.

Роботи виконає ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536». Фінансування передбачене на 2024-2025 роки.

Згідно з умовами договору, підрядник надає 10 років якості гарантії виконаних робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: бюджет, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку врятували чоловіка, який тонув у Стиру
Сьогодні, 14:47
Поліція викрила банду колаборантів, яка мародерила на Запоріжжі
Сьогодні, 14:29
На ремонт у КП «Ласка» у Луцьку витратять 4 мільйони
Сьогодні, 14:08
Сім одеських блогерів «зливали» ефесбешникам локації ТЦК
Сьогодні, 13:50
ЗМІ: священник МП осоромився пиятикою у «Шацьких озерах»
Сьогодні, 13:33
Схожі новини
Луцька влада позичила в ЄБРР €10 мільйонів під гарантії уряду Іспанії Луцька влада позичила в ЄБРР €10 мільйонів під гарантії уряду Іспанії
11 червень, 15:48
Як проголосувати за проєкти на конкурсі бюджету участі у Луцьку Як проголосувати за проєкти на конкурсі бюджету участі у Луцьку
02 червень, 17:02
У Луцьку оголосили конкурс проєктів на підтримку Сил оборони У Луцьку оголосили конкурс проєктів на підтримку Сил оборони
01 квітень, 18:27
Бюджет Луцької громади-2024: відбулися громадські слухання Бюджет Луцької громади-2024: відбулися громадські слухання
18 грудень, 2023, 22:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Одесі зловили зухвалого хакера
Сьогодні, 15:24
 0
Як перезапустити бізнес: у Луцьку стартує освітня програма для ВПО
Сьогодні, 15:03
 0
У Луцьку врятували чоловіка, який тонув у Стиру
Сьогодні, 14:47
 0
Поліція викрила банду колаборантів, яка мародерила на Запоріжжі
Сьогодні, 14:29
 0
На ремонт у КП «Ласка» у Луцьку витратять 4 мільйони
Сьогодні, 14:08
 0
Медіа
відео
1/8