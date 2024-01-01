У Луцьку врятували чоловіка, який тонув у Стиру

У Луцьку врятували чоловіка, який тонув у Стиру
У Луцьку вчора, 26 червня, врятували людину, яка тонула в Стиру. Сталося це на центральному пляжі міста Луцька після 20:00, коли рятувальники вже збиралися додому.

Про це пише телеграмканал Луцьк бентежний.

Павло Суліменко (на фото), старший плавець-рятувальник, миттєво відкрив пост, взяв рятувальне коло та побіг до місця, де тонула людина. На щастя, постраждалого витягнули.

Чоловік був дуже наляканий та нахапався багато води. Він не був знайомий з річкою, а водорості заплутали йому ноги.

Це вже четверта врятована людина від початку купального сезону 2024 року.

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Теги: рятувальники, Волинь
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