У Луцьку врятували чоловіка, який тонув у Стиру





Про це



Павло Суліменко (на фото), старший плавець-рятувальник, миттєво відкрив пост, взяв рятувальне коло та побіг до місця, де тонула людина. На щастя, постраждалого витягнули.



Чоловік був дуже наляканий та нахапався багато води. Він не був знайомий з річкою, а водорості заплутали йому ноги.



Це вже четверта врятована людина від початку купального сезону 2024 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вчора, 26 червня, врятували людину, яка тонула в Стиру. Сталося це на центральному пляжі міста Луцька після 20:00, коли рятувальники вже збиралися додому.Про це пише телеграмканал Луцьк бентежний.(на фото), старший плавець-рятувальник, миттєво відкрив пост, взяв рятувальне коло та побіг до місця, де. На щастя, постраждалого витягнули.Чоловік був дуже наляканий та нахапався багато води. Він не був знайомий з річкою, а водорості заплутали йому ноги.Це вже четверта врятована людина від початку купального сезону 2024 року.

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