В Одесі зловили зухвалого хакера

Українські правоохоронці. Він збував «вірус» до телефонів, який дозволяв втручатися в онлайн банкінг та відстежувати листування.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину за фактом збуту шкідливого програмного засобу для мобільних телефонів з метою несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих інформаційних систем (ч. 2 ст. 361-1 КК України).За даними слідства, підозрюваний створив та адміністрував закритий Телеграм-канал майже з тисячею підписників. Там пропонувалось придбати або орендувати шкідливий програмний засіб для несанкціонованого втручання у роботу інформаційних систем мобільних телефонів, які працюють на базі операційної системи Андроїд.Шкідливий програмний засіб надавав можливість у режимі реального часу отримати доступ до керування мобільним пристроєм, віддалений доступ до застосунків онлайн-банкінгу, застосунків для зберігання та обміну віртуальних активів, відстеження листувань.Також можна було здійснити запис звуку оточуючого середовища навколо пристрою та телефонних розмов, визначити місцезнаходження інфікованого пристрою без відома власника.Правоохоронці провели санкціонований обшук на території Одеси, вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з інформацією, яка підтверджує факт вчинення злочинів.Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.Досудове розслідування - ГСУ Нацполіції України, оперативний супровід - ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.