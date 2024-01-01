Запорізький ексвоєнком змусив військових будувати йому маєток

Запорізький ексвоєнком змусив військових будувати йому маєток
ДБР повідомило про підозру запорізькому ексвоєнкому, якого вже судять за корупційні схеми. Він залучав військовослужбовців до ремонту свого будинку.

Про це у телеграмі повідомляє ДБР.

Працівники ДБР повідомили ще одну підозру ексначальнику Запорізького обласного ТЦК та СП, який залучав військових з районних військкоматів до будівельних робіт у власному будинку.

Під час керування обласним військкоматом у 2023 році посадовець вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку. Підбирав фахівців під свої будівельні потреби серед працівників районних військкоматів.

Умовами виконання робіт був вільний графік відвідування служби зі збереженням повного грошового забезпечення. Посадовець незаконно видавав накази про відрядження військових до ЗОТЦК та СП і підписував документи про безпідставні нарахування та виплати.

Таким чином у лютому-липні 2023 року замість служби троє працівників запорізьких районних військкоматів виконували ремонтні роботи у будинку воєнкома. За цей час їм безпідставно було нараховано 266,4 тис. грн.

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Теги: ДБР, злочин
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