Суд запроторив за ґрати волинянина, який застрелив чоловіка і здався поліції
Сьогодні, 16:21
Зловмисникові, який застрелив чоловіка у колишньому Любомльському районі на Волині, обрали запобіжний захід. Нині він перебуває під вартою.
Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Нагадаємо у вівторок, 25 червня, ввечері, в одному із сіл Головненської громади 44-річний місцевий житель під час конфлікту та розпивання алкогольних напоїв застрелив чоловіка із невстановленої зброї.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Сьогодні, за клопотанням слідчого, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.
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Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Нагадаємо у вівторок, 25 червня, ввечері, в одному із сіл Головненської громади 44-річний місцевий житель під час конфлікту та розпивання алкогольних напоїв застрелив чоловіка із невстановленої зброї.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Сьогодні, за клопотанням слідчого, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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