Суд запроторив за ґрати волинянина, який застрелив чоловіка і здався поліції

Суд запроторив за ґрати волинянина, який застрелив чоловіка і здався поліції
Зловмисникові, який застрелив чоловіка у колишньому Любомльському районі на Волині, обрали запобіжний захід. Нині він перебуває під вартою.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Нагадаємо у вівторок, 25 червня, ввечері, в одному із сіл Головненської громади 44-річний місцевий житель під час конфлікту та розпивання алкогольних напоїв застрелив чоловіка із невстановленої зброї.

Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, за клопотанням слідчого, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

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Теги: суд, Волинь
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