Суд запроторив за ґрати волинянина, який застрелив чоловіка і здався поліції

застрелив чоловіка у колишньому Любомльському районі на Волині, обрали запобіжний захід. Нині він перебуває під вартою.



Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.



Нагадаємо у вівторок, 25 червня, ввечері, в одному із сіл Головненської громади 44-річний місцевий житель під час конфлікту та розпивання алкогольних напоїв застрелив чоловіка із невстановленої зброї.



Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



Сьогодні, за клопотанням слідчого, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зловмисникові, якийу колишньому Любомльському районі на Волині, обрали запобіжний захід. Нині він перебуває під вартою.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Нагадаємо у вівторок, 25 червня, ввечері, в одному із сіл Головненської громади 44-річний місцевий житель під час конфлікту та розпивання алкогольних напоїв застрелив чоловіка із невстановленої зброї.Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.Сьогодні, за клопотанням слідчого, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

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