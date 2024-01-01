«З Україною в серці»: Волинський драмтеатр завершує 84-ий сезон патріотичним концертом





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«Два кольори», «Волинь», «Пісня буде поміж нас», і ще понад 20 відомих українських музичних композицій зовсім скоро прозвучать на знаменній події – концерті «З Україною в серці», що буде фінальним акордом 84-го театрального сезону нашого закладу! Тільки живий звук у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру!» – йдеться у дописі.



Захід відбудеться у неділю, 30 червня, о 18:00. Тривалість – 1 година 40 хвилин.



«Скористайтеся нагодою зануритися у світ неповторних голосів та чарівної музики!» – наголошують у театрі.



Квитки можна придбати у театрі, або

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує відзначити завершення театрального сезону концертом «З Україною в серці».Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«Два кольори», «Волинь», «Пісня буде поміж нас», і ще понад 20 відомих українських музичних композицій зовсім скоро прозвучать на знаменній події – концерті «З Україною в серці», що буде фінальним акордом 84-го театрального сезону нашого закладу! Тільки живий звук у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру!» – йдеться у дописі.Захід відбудетьсяТривалість – 1 година 40 хвилин.«Скористайтеся нагодою зануритися у світ неповторних голосів та чарівної музики!» – наголошують у театрі.Квитки можна придбати у театрі, або на сайті

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