«З Україною в серці»: Волинський драмтеатр завершує 84-ий сезон патріотичним концертом
Сьогодні, 17:00
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує відзначити завершення театрального сезону концертом «З Україною в серці».
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Два кольори», «Волинь», «Пісня буде поміж нас», і ще понад 20 відомих українських музичних композицій зовсім скоро прозвучать на знаменній події – концерті «З Україною в серці», що буде фінальним акордом 84-го театрального сезону нашого закладу! Тільки живий звук у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру!» – йдеться у дописі.
Захід відбудеться у неділю, 30 червня, о 18:00. Тривалість – 1 година 40 хвилин.
«Скористайтеся нагодою зануритися у світ неповторних голосів та чарівної музики!» – наголошують у театрі.
Квитки можна придбати у театрі, або на сайті.
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Два кольори», «Волинь», «Пісня буде поміж нас», і ще понад 20 відомих українських музичних композицій зовсім скоро прозвучать на знаменній події – концерті «З Україною в серці», що буде фінальним акордом 84-го театрального сезону нашого закладу! Тільки живий звук у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру!» – йдеться у дописі.
Захід відбудеться у неділю, 30 червня, о 18:00. Тривалість – 1 година 40 хвилин.
«Скористайтеся нагодою зануритися у світ неповторних голосів та чарівної музики!» – наголошують у театрі.
Квитки можна придбати у театрі, або на сайті.
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