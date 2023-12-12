«Податки. Армія. Перемога»: на Волині відбулося спецпогашення марки
Сьогодні, 17:21
Спецпогашення зчіпки з двох марок «Податки. Армія. Перемога» відбулася 27 червня у приміщенні Головного управління Державної податкової служби у Волинській області.
На Волинь надійшло 2 082 марки, пише Суспільне з посиланням на директорку "Укрпошти" в області Валентину Варголяк.
З її слів, марка присвячена Дню Конституції України. До випуску увійшли марки круглої та квадратної форми. На них зображена монета НБУ номіналом 1 гривня. Поштовий набір включає: аркуш "Податки. Армія. Перемога", конверт "Перший день" та картку. Номінали зчіпки утворюють міжнародну абревіатуру UA.
"Ці марки відображають внесок кожного українця у нашу спільну Перемогу, оскільки податки стають фундаментом національної безпеки та оборони", — сказала Валентина Варголяк.
Загальний обсяг марки по України — 210 тисяч примірників. Зі слів Валентини Варголяк, вона не є благодійною. Вартість випуску становить 186,96 гривні.
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На Волинь надійшло 2 082 марки, пише Суспільне з посиланням на директорку "Укрпошти" в області Валентину Варголяк.
З її слів, марка присвячена Дню Конституції України. До випуску увійшли марки круглої та квадратної форми. На них зображена монета НБУ номіналом 1 гривня. Поштовий набір включає: аркуш "Податки. Армія. Перемога", конверт "Перший день" та картку. Номінали зчіпки утворюють міжнародну абревіатуру UA.
"Ці марки відображають внесок кожного українця у нашу спільну Перемогу, оскільки податки стають фундаментом національної безпеки та оборони", — сказала Валентина Варголяк.
Загальний обсяг марки по України — 210 тисяч примірників. Зі слів Валентини Варголяк, вона не є благодійною. Вартість випуску становить 186,96 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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