«Податки. Армія. Перемога»: на Волині відбулося спецпогашення марки

Спецпогашення зчіпки з двох марок «Податки. Армія. Перемога» відбулася 27 червня у приміщенні Головного управління Державної податкової служби у Волинській області.



На Волинь надійшло 2 082 марки, пише Валентину Варголяк.



З її слів, марка присвячена Дню Конституції України. До випуску увійшли марки круглої та квадратної форми. На них зображена монета НБУ номіналом 1 гривня. Поштовий набір включає: аркуш "Податки. Армія. Перемога", конверт "Перший день" та картку. Номінали зчіпки утворюють міжнародну абревіатуру UA.



"Ці марки відображають внесок кожного українця у нашу спільну Перемогу, оскільки податки стають фундаментом національної безпеки та оборони", — сказала Валентина Варголяк.



Загальний обсяг марки по України — 210 тисяч примірників. Зі слів Валентини Варголяк, вона не є благодійною. Вартість випуску становить 186,96 гривні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! зчіпки з двох марок «Податки. Армія. Перемога» відбулася 27 червня у приміщенні Головного управління Державної податкової служби у Волинській області.На Волинь надійшло 2 082 марки, пише Суспільне з посиланням на директорку "Укрпошти" в областіЗ її слів, марка присвячена Дню Конституції України. До випуску увійшли марки круглої та квадратної форми. На них зображена монета НБУ номіналом 1 гривня. Поштовий набір включає: аркуш "Податки. Армія. Перемога", конверт "Перший день" та картку. Номінали зчіпки утворюють міжнародну абревіатуру UA."Ці марки відображають внесок кожного українця у нашу спільну Перемогу, оскільки податки стають фундаментом національної безпеки та оборони", — сказала Валентина Варголяк.Загальний обсяг марки по України — 210 тисяч примірників. Зі слів Валентини Варголяк, вона не є благодійною. Вартість випуску становить 186,96 гривні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію