Творчістю збирає кошти для ЗСУ: співаку з Волині Ярославу Карпуку вручили відзнаку

Ярослав Карпук із Старої Вижівки, знаний за сценічним ім’ям YAKTAK.



Про це Юрій Погуляйко.



"Щиро кажучи, я є поціновувачем його творчості і пишаюся, що саме Волинська земля виростила такого талановитого співака. Окрім того, Ярослав своєю творчістю допомагає збирати кошти для ЗСУ. А сьогодні ми домовились про ще кілька соціальних проєктів, з якими співак нам допоможе.



Тож за творчу діяльність та розвиток у національну культуру та музичне мистецтво вручив артисту Почесну грамоту Волинської обласної державної адміністрації та медаль «За розвиток Волині».



Ярославе, дякую за твою творчість та зичу підкорювати перші місця у всіх музичних чартах", - зазначив голова ОВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обласну відзнаку отримав молодий, але відомий не лише на Волині, а й в усій країні, автор та виконавець пісеньіз Старої Вижівки, знаний за сценічним ім’ям YAKTAK.Про це повідомив голова ОВА"Щиро кажучи, я є поціновувачем його творчості і пишаюся, що саме Волинська земля виростила такого талановитого співака. Окрім того, Ярослав своєю творчістю допомагає збирати кошти для ЗСУ. А сьогодні ми домовились про ще кілька соціальних проєктів, з якими співак нам допоможе.Тож за творчу діяльність та розвиток у національну культуру та музичне мистецтво вручив артисту Почесну грамоту Волинської обласної державної адміністрації та медаль «За розвиток Волині».Ярославе, дякую за твою творчість та зичу підкорювати перші місця у всіх музичних чартах", - зазначив голова ОВА.

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