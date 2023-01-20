Творчістю збирає кошти для ЗСУ: співаку з Волині Ярославу Карпуку вручили відзнаку
Сьогодні, 16:30
Обласну відзнаку отримав молодий, але відомий не лише на Волині, а й в усій країні, автор та виконавець пісень Ярослав Карпук із Старої Вижівки, знаний за сценічним ім’ям YAKTAK.
Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
"Щиро кажучи, я є поціновувачем його творчості і пишаюся, що саме Волинська земля виростила такого талановитого співака. Окрім того, Ярослав своєю творчістю допомагає збирати кошти для ЗСУ. А сьогодні ми домовились про ще кілька соціальних проєктів, з якими співак нам допоможе.
Тож за творчу діяльність та розвиток у національну культуру та музичне мистецтво вручив артисту Почесну грамоту Волинської обласної державної адміністрації та медаль «За розвиток Волині».
Ярославе, дякую за твою творчість та зичу підкорювати перші місця у всіх музичних чартах", - зазначив голова ОВА.
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Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
"Щиро кажучи, я є поціновувачем його творчості і пишаюся, що саме Волинська земля виростила такого талановитого співака. Окрім того, Ярослав своєю творчістю допомагає збирати кошти для ЗСУ. А сьогодні ми домовились про ще кілька соціальних проєктів, з якими співак нам допоможе.
Тож за творчу діяльність та розвиток у національну культуру та музичне мистецтво вручив артисту Почесну грамоту Волинської обласної державної адміністрації та медаль «За розвиток Волині».
Ярославе, дякую за твою творчість та зичу підкорювати перші місця у всіх музичних чартах", - зазначив голова ОВА.
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