Через «Ягодин» намагались провезти раритетну американську сільськогосподарську техніку

Через «Ягодин» намагались провезти раритетну американську сільськогосподарську техніку
За допомогою технічних засобів митного контролю волинські митники на посту "Ягодин" виявили прихований "John Deere" 1938 року виготовлення.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Легендарну модель А у розібраному вигляді намагались ввезти в Україну у фургоні, завантаженому автозапчастинами. На них товаросупровідні документи були в порядку, а от про раритет автопрому не згадувалось ніде. До слова, саме у 1938 році John Deere скооперувалась із не менш відомим майстром дизайну Генрі Дрейфусом, аби разом модернізувати американську сільськогосподарську техніку.
Через «Ягодин» намагались провезти раритетну американську сільськогосподарську техніку

За фактом приховування від митного контролю складено протокол, розпочато провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного кодексу подання неправдивих відомостей про вантаж тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією товару або без такої. Вартість тимчасово вилученого трактора буде встановлено додатково. Остаточні рішення прийматиме суд.
Через «Ягодин» намагались провезти раритетну американську сільськогосподарську техніку
Через «Ягодин» намагались провезти раритетну американську сільськогосподарську техніку
Через «Ягодин» намагались провезти раритетну американську сільськогосподарську техніку
Через «Ягодин» намагались провезти раритетну американську сільськогосподарську техніку

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Теги: Ягодин, американська сільгосптехніка, раритет
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