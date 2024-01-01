Як перезапустити бізнес: у Луцьку стартує освітня програма для ВПО

Розпочинається нова освітня програма «Компас: рестарт та розвиток бізнесу» для підприємців, котрі через війну змушені були переїхати й починати справу з нуля. Навчання проходитиме в онлайн-форматі.Окремі заходи відбудуться офлайн — на базі центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі, Луцьку, Рівному та Бучі із забезпеченням прямої трансляції для онлайн-учасників.Навчання обʼєднає українців, які хочуть перезапустити бізнес, побудувати стратегію розвитку власної справи та вдосконалити підприємницькі навички.- 12 навчальних модулів;- 80+ годин корисного контенту;- Практичні домашні завдання;- Менторські рекомендації;- Обмін досвідом у групах підприємців до 10 осіб.Навчання проходитиме в онлайн-форматі. Окремі заходи відбудуться офлайн — на базі центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі, Луцьку, Рівному та Бучі із забезпеченням прямої трансляції для онлайн-учасників.- Чинні підприємці мікро-, малого та середнього бізнесу з усіх регіонів України,- Самозайняті особи з-поміж ВПО.до 30 червня та знайдіть правильний шлях для розвитку бізнесу разом з освітньою програмою «Компас: рестарт та розвиток бізнесу».*Освітня програма «Компас: рестарт та розвиток бізнесу» реалізовується громадською організацією Unite Ukraine спільно з Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес та VECTOR GROUP та за підтримки проєкту Міжнародного Торговельного Центру «Підвищення економічної стійкості громад, що постраждали під час війни», який фінансується урядом Японії.