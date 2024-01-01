Як перезапустити бізнес: у Луцьку стартує освітня програма для ВПО
Сьогодні, 15:03
Розпочинається нова освітня програма «Компас: рестарт та розвиток бізнесу» для підприємців, котрі через війну змушені були переїхати й починати справу з нуля. Навчання проходитиме в онлайн-форматі.
Окремі заходи відбудуться офлайн — на базі центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі, Луцьку, Рівному та Бучі із забезпеченням прямої трансляції для онлайн-учасників.
Навчання обʼєднає українців, які хочуть перезапустити бізнес, побудувати стратегію розвитку власної справи та вдосконалити підприємницькі навички.
На учасників чекають:
- 12 навчальних модулів;
- 80+ годин корисного контенту;
- Практичні домашні завдання;
- Менторські рекомендації;
- Обмін досвідом у групах підприємців до 10 осіб.
Навчання проходитиме в онлайн-форматі. Окремі заходи відбудуться офлайн — на базі центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі, Луцьку, Рівному та Бучі із забезпеченням прямої трансляції для онлайн-учасників.
Участь у програмі можуть взяти:
- Чинні підприємці мікро-, малого та середнього бізнесу з усіх регіонів України,
- Самозайняті особи з-поміж ВПО.
Реєструйтеся за посиланням до 30 червня та знайдіть правильний шлях для розвитку бізнесу разом з освітньою програмою «Компас: рестарт та розвиток бізнесу».
*Освітня програма «Компас: рестарт та розвиток бізнесу» реалізовується громадською організацією Unite Ukraine спільно з Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес та VECTOR GROUP та за підтримки проєкту Міжнародного Торговельного Центру «Підвищення економічної стійкості громад, що постраждали під час війни», який фінансується урядом Японії.
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Окремі заходи відбудуться офлайн — на базі центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі, Луцьку, Рівному та Бучі із забезпеченням прямої трансляції для онлайн-учасників.
Навчання обʼєднає українців, які хочуть перезапустити бізнес, побудувати стратегію розвитку власної справи та вдосконалити підприємницькі навички.
На учасників чекають:
- 12 навчальних модулів;
- 80+ годин корисного контенту;
- Практичні домашні завдання;
- Менторські рекомендації;
- Обмін досвідом у групах підприємців до 10 осіб.
Навчання проходитиме в онлайн-форматі. Окремі заходи відбудуться офлайн — на базі центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі, Луцьку, Рівному та Бучі із забезпеченням прямої трансляції для онлайн-учасників.
Участь у програмі можуть взяти:
- Чинні підприємці мікро-, малого та середнього бізнесу з усіх регіонів України,
- Самозайняті особи з-поміж ВПО.
Реєструйтеся за посиланням до 30 червня та знайдіть правильний шлях для розвитку бізнесу разом з освітньою програмою «Компас: рестарт та розвиток бізнесу».
*Освітня програма «Компас: рестарт та розвиток бізнесу» реалізовується громадською організацією Unite Ukraine спільно з Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес та VECTOR GROUP та за підтримки проєкту Міжнародного Торговельного Центру «Підвищення економічної стійкості громад, що постраждали під час війни», який фінансується урядом Японії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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