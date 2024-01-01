Поліція викрила банду колаборантів, яка мародерила на Запоріжжі

Поліцейські викрили угруповання, які погрожували зброєю та відбирали майно під час фільтраційних заходів на тимчасово окупованій території Запорізької області.Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.У Приазовській територіальній громаді троє місцевих чоловіків у складі «мєлітопольской казачєй дружини» під виглядом охорони громадського порядку вчиняли свавілля.За наказами свого «атамана» вони проводили фільтраційні заходи серед населення та відбирали майно. Протизаконні дії супроводжувались погрозами зброєю.Правоохоронці зібрали докази та повідомили зловмисникам про підозру за фактами колабораційної діяльності та порушення законів та звичаїв війни. За скоєне чоловікам загрожує до 15 років ув’язнення.