У Херсоні росіяни атакували ударним безпілотником дітей і дорослих
Сьогодні, 03:41
Окупаційна російська армія у середу, 26 червня, атакувала мирних жителів у Херсоні за допомогою ударного безпілотника. Серед постраждалих є діти.
Про ворожий обстріл повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін на своєму каналі в Telegram. За його словами, внаслідок ще однієї терористичної атаки ворога поранення отримали двоє дітей і троє дорослих, - пише Obozrevatel.
"Через скидання вибухівки з дрона 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук. У її 15-річної сестри – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія", – розповів Прокудін.
Дітей у стані середньої тяжкості шпиталізували для надання медичної допомоги, зазначив глава ОВА.
За його словами, також до лікарні по допомогу самостійно звернулися троє дорослих, які перебували разом із дітьми.
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Про ворожий обстріл повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін на своєму каналі в Telegram. За його словами, внаслідок ще однієї терористичної атаки ворога поранення отримали двоє дітей і троє дорослих, - пише Obozrevatel.
"Через скидання вибухівки з дрона 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук. У її 15-річної сестри – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія", – розповів Прокудін.
Дітей у стані середньої тяжкості шпиталізували для надання медичної допомоги, зазначив глава ОВА.
За його словами, також до лікарні по допомогу самостійно звернулися троє дорослих, які перебували разом із дітьми.
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