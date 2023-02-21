У Херсоні росіяни атакували ударним безпілотником дітей і дорослих

У Херсоні росіяни атакували ударним безпілотником дітей і дорослих
Окупаційна російська армія у середу, 26 червня, атакувала мирних жителів у Херсоні за допомогою ударного безпілотника. Серед постраждалих є діти.

Про ворожий обстріл повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін на своєму каналі в Telegram. За його словами, внаслідок ще однієї терористичної атаки ворога поранення отримали двоє дітей і троє дорослих, - пише Obozrevatel.

"Через скидання вибухівки з дрона 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук. У її 15-річної сестри – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія", – розповів Прокудін.

Дітей у стані середньої тяжкості шпиталізували для надання медичної допомоги, зазначив глава ОВА.

За його словами, також до лікарні по допомогу самостійно звернулися троє дорослих, які перебували разом із дітьми.

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Теги: війна, окупанти, Херсон
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