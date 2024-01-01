До комюніке саміту миру приєдналася ще одна країна





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



"Вдячний Королівству Тонга за те, що ця держава стала дев'ятим підписантом Спільного комюніке після завершення першого саміту миру. Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу. Цінуємо відданість Тонги цим принципам", - написав Зеленський.



Він наголосив, що Україна докладає всіх зусиль, "щоб ніхто не залишився осторонь глобальних зусиль з відновлення повної сили Статуту ООН".



"Голос кожної миролюбної нації має бути почутий. Досягнення справедливого й тривалого миру в Україні та відновлення поваги до міжнародного права відповідають інтересам усіх країн, зокрема й острівних держав Океанії", - зазначив президент.



Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру, присвячений Україні. У ньому брали участь представники 100 країн і організацій.



За підсумками саміту учасники підписали підсумкове комюніке.



Документ, зокрема, передбачає необхідність контролю України над Запорізькою атомною електростанцією та обміну полоненими всіх на всіх.



Нещодавно керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Україна розраховує на проведення другого Саміту миру в Саудівській Аравії до кінця року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Королівство Тонга приєдналося до комюніке за підсумками саміту миру щодо України.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter (X) президента України"Вдячний Королівству Тонга за те, що ця держава стала дев'ятим підписантом Спільного комюніке після завершення першого саміту миру. Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу. Цінуємо відданість Тонги цим принципам", - написав Зеленський.Він наголосив, що Україна докладає всіх зусиль, "щоб ніхто не залишився осторонь глобальних зусиль з відновлення повної сили Статуту ООН"."Голос кожної миролюбної нації має бути почутий. Досягнення справедливого й тривалого миру в Україні та відновлення поваги до міжнародного права відповідають інтересам усіх країн, зокрема й острівних держав Океанії", - зазначив президент.Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру, присвячений Україні. У ньому брали участь представники 100 країн і організацій.За підсумками саміту учасники підписали підсумкове комюніке.Документ, зокрема, передбачає необхідність контролю України над Запорізькою атомною електростанцією та обміну полоненими всіх на всіх.Нещодавно керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Україна розраховує на проведення другого Саміту миру в Саудівській Аравії до кінця року.

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