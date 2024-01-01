Волинська єпархія ПЦУ організувала молодіжний табір для дітей воїнів

Волинська єпархія ПЦУ організувала молодіжний табір для дітей воїнів
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, очоливши молебень на початок усякого доброго діла, відкрив православний молодіжний табір «Пісочні береги».

Табір розмістили поблизу села Пересіка Ковельського деканату, - повідомляють на сайті єпархії.

Організаторами православного молодіжного табору стало Управління єпархії, зокрема, голова відділу у справах дітей та молоді протоієрей Юрій Близнюк, для дітей, батьки яких є захисниками України.

"Молодь творитиме християнську спільноту, спілкуватиметься з новими друзями і, звичайно ж, активно відпочиватиме. У програмі заплановано богослужіння, бесіди з душпастирями, спортивні та інтелектуальні ігри", - йдеться на сайті.

За повідомленням о. Юрія, у таборі відпочиває 50 учасників.

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Теги: Волинь, ПЦУ, відпочинок
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