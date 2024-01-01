Волинська єпархія ПЦУ організувала молодіжний табір для дітей воїнів





Табір розмістили поблизу села Пересіка Ковельського деканату, - повідомляють на сайті єпархії.



Організаторами православного молодіжного табору стало Управління єпархії, зокрема, голова відділу у справах дітей та молоді протоієрей Юрій Близнюк, для дітей, батьки яких є захисниками України.



"Молодь творитиме християнську спільноту, спілкуватиметься з новими друзями і, звичайно ж, активно відпочиватиме. У програмі заплановано богослужіння, бесіди з душпастирями, спортивні та інтелектуальні ігри", - йдеться на сайті.



За повідомленням о. Юрія, у таборі відпочиває 50 учасників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, очоливши молебень на початок усякого доброго діла, відкрив православний молодіжний табір «Пісочні береги».Табір розмістили поблизу села Пересіка Ковельського деканату, - повідомляють на сайті єпархії.Організаторами православного молодіжного табору стало Управління єпархії, зокрема, голова відділу у справах дітей та молоді протоієрей, для дітей, батьки яких є захисниками України."Молодь творитиме християнську спільноту, спілкуватиметься з новими друзями і, звичайно ж, активно відпочиватиме. У програмі заплановано богослужіння, бесіди з душпастирями, спортивні та інтелектуальні ігри", - йдеться на сайті.За повідомленням о. Юрія, у таборі відпочиває 50 учасників.

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