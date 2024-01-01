Волинська єпархія ПЦУ організувала молодіжний табір для дітей воїнів
Сьогодні, 05:28
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, очоливши молебень на початок усякого доброго діла, відкрив православний молодіжний табір «Пісочні береги».
Табір розмістили поблизу села Пересіка Ковельського деканату, - повідомляють на сайті єпархії.
Організаторами православного молодіжного табору стало Управління єпархії, зокрема, голова відділу у справах дітей та молоді протоієрей Юрій Близнюк, для дітей, батьки яких є захисниками України.
"Молодь творитиме християнську спільноту, спілкуватиметься з новими друзями і, звичайно ж, активно відпочиватиме. У програмі заплановано богослужіння, бесіди з душпастирями, спортивні та інтелектуальні ігри", - йдеться на сайті.
За повідомленням о. Юрія, у таборі відпочиває 50 учасників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Табір розмістили поблизу села Пересіка Ковельського деканату, - повідомляють на сайті єпархії.
Організаторами православного молодіжного табору стало Управління єпархії, зокрема, голова відділу у справах дітей та молоді протоієрей Юрій Близнюк, для дітей, батьки яких є захисниками України.
"Молодь творитиме християнську спільноту, спілкуватиметься з новими друзями і, звичайно ж, активно відпочиватиме. У програмі заплановано богослужіння, бесіди з душпастирями, спортивні та інтелектуальні ігри", - йдеться на сайті.
За повідомленням о. Юрія, у таборі відпочиває 50 учасників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинська єпархія ПЦУ організувала молодіжний табір для дітей воїнів
Сьогодні, 05:28
Чи забезпечені медзаклади Волині вакциною від сказу
Сьогодні, 02:17
ПАРЄ ухвалила резолюцію про створення спецтрибуналу для росії
Сьогодні, 01:15
27 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00