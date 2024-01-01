У Луцькій громаді через атаку рф виявили пошкодження у 18 будинках. ВІДЕО





Наразі людям погодили компенсацію у розмірі 2,5 мільйона гривень.

Про це Микола Осіюк, додавши, що заявники зможуть отримати кошти та самостійно відремонтувати пошкодження або ремонтні роботи буде проводити підрядна організація.



"Поруйнований шифер, розбиті шибки, вікна вибиті, двері пошкоджені і так далі. На рахунок телевізора, чи якогось іншого майна ми не описували, тому що згідно з чинним законодавством, ми компенсуємо за пошкодження житлових будівель", — сказав посадовець.



Власники пошкоджених будинків та господарських споруд, яких на момент атаки РФ не було вдома, і вони не писали заяви на відшкодування, сказав Микола Осіюк, можуть звернутися із відповідним проханням пізніше, після чого комісія приїде на дообстеження об'єктів.



Під час російських обстрілів 22 червня було знищено майже все господарство волинянина Сергія Панасюка. Каже: хлів від влучання касетних боєприпасів згорів повністю. З його слів, майстерню з технікою та інструментами, відсік із зерном, свійських тварин врятувати не вдалося.



"Зайшов на город я вчора, подивитися жуки. Думаю — треба взяти пульвілізатора покропити жука. Розвертаюся, а в мене нема вже чим кропити, купив хімії, і хімія тут стояла. Там були вольєри: в одному два вольєри, де кролики були, і зберігався інвентар для пасіки, так як я пасічник", — зазначив чоловік.



Кролики, кури та цесарки, яких вдалося врятувати, зазначив волинянин, повернулися на місце згарища.



"Кролики я думаю, хай вони йдуть на природу. Я вже їх в клітки садити не буду", — сказав власник зруйнованого господарства.



Власник пошкодженого майна Сергій Панасюк додав: спеціальна комісія, яка оцінювала рівень пошкоджень майна, працювала на території зруйнованих господарств після того, як загасили пожежу. З його слів, згоріла вся сільськогосподарська техніка, яку купляв і збирав 60 років. Каже: документи на техніку знаходились у майстерні, де сталася пожежа.





"Прийшла комісія, оглянула територію. Сказали за будівлю відшкодування буде, а техніка буде відшкодована та, на яку я надам документи. Де документи брати, як вони згоріли? Деякі документи в мене є. Сільгосптехніка, а дрелі, бензопили не відноситься. Живність сказали, що компенсують", — сказав чоловік.



Для відшкодування втраченого майна Сергій Панасюк написав заяву до Луцької міської ради. Залишки хліва самостійно не розбирає, з його слів, адже чекає на рішення комісії.



"Подав в середу, сфотографував, все тако крупним планом, щоб бачили, що там була техніка, а не, що я придумав, чи дописав", — зазначив власник зруйнованого господарства.



42-річний Андрій Величко мешкає по сусідству, має трьох дітей. З його слів, під час тривоги вивів сім’ю на вулицю, уламки боєприпасу влучили у кімнату, в якій зазвичай спить син.



"Син лежав на дивані, куди прийшов удар. См 50 від голови. Дякувати Богу, що ми вийшли на вулицю", — зазначив чоловік.



Зі слів чоловіка, внаслідок влучання уламків російських боєприпасів пошкоджена стіна та вікна приватного будинку.



"Спочатку попало бетон в землю, потім попало у фундамент, а потім підняло стіну майже всю. Вона просто телепається. Пошкодило і так само надвірні споруди, там є пробиті осколки. Вже ми трошки з дітьми попригрібали все. Прийшли люди, помогли", — сказав Андрій Величко.



Внаслідок атаки РФ у Луцькій громаді пошкодженими визнали 18 будинків: яка ситуація на зруйнованих обійстях



На світанку 22 червня у Луцькій громаді було чутно звуки вибухів. За даними обласної військової адміністрації, Сили протиповітряної оборони знешкодили усі повітряні цілі.



Внаслідок падіння уламків у одному із сіл поблизу Луцьку сталися дві пожежі. Було зруйновано житловий будинок і повністю знищено дві господарські споруди з тваринами. Місцеві жителі не травмувалися, але в одному із господарств загинули майже усі свійські тварини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На 18 приватних господарствах у селі Прилуцьке спеціальна комісія при Луцькій міській раді виявили пошкодження внаслідок влучання уламків російських боєприпасів 22 червня.Наразі людям погодили компенсацію у розмірі 2,5 мільйона гривень.Про це Суспільному розповів директор міського департаменту житлово-комунального господарства, додавши, що заявники зможуть отримати кошти та самостійно відремонтувати пошкодження або ремонтні роботи буде проводити підрядна організація."Поруйнований шифер, розбиті шибки, вікна вибиті, двері пошкоджені і так далі. На рахунок телевізора, чи якогось іншого майна ми не описували, тому що згідно з чинним законодавством, ми компенсуємо за пошкодження житлових будівель", — сказав посадовець.Власники пошкоджених будинків та господарських споруд, яких на момент атаки РФ не було вдома, і вони не писали заяви на відшкодування, сказав Микола Осіюк, можуть звернутися із відповідним проханням пізніше, після чого комісія приїде на дообстеження об'єктів.Під час російських обстрілів 22 червня було знищено майже все господарство волинянина Сергія Панасюка. Каже: хлів від влучання касетних боєприпасів згорів повністю. З його слів, майстерню з технікою та інструментами, відсік із зерном, свійських тварин врятувати не вдалося."Зайшов на город я вчора, подивитися жуки. Думаю — треба взяти пульвілізатора покропити жука. Розвертаюся, а в мене нема вже чим кропити, купив хімії, і хімія тут стояла. Там були вольєри: в одному два вольєри, де кролики були, і зберігався інвентар для пасіки, так як я пасічник", — зазначив чоловік.Кролики, кури та цесарки, яких вдалося врятувати, зазначив волинянин, повернулися на місце згарища."Кролики я думаю, хай вони йдуть на природу. Я вже їх в клітки садити не буду", — сказав власник зруйнованого господарства.Власник пошкодженого майна Сергій Панасюк додав: спеціальна комісія, яка оцінювала рівень пошкоджень майна, працювала на території зруйнованих господарств після того, як загасили пожежу. З його слів, згоріла вся сільськогосподарська техніка, яку купляв і збирав 60 років. Каже: документи на техніку знаходились у майстерні, де сталася пожежа."Прийшла комісія, оглянула територію. Сказали за будівлю відшкодування буде, а техніка буде відшкодована та, на яку я надам документи. Де документи брати, як вони згоріли? Деякі документи в мене є. Сільгосптехніка, а дрелі, бензопили не відноситься. Живність сказали, що компенсують", — сказав чоловік.Для відшкодування втраченого майна Сергій Панасюк написав заяву до Луцької міської ради. Залишки хліва самостійно не розбирає, з його слів, адже чекає на рішення комісії."Подав в середу, сфотографував, все тако крупним планом, щоб бачили, що там була техніка, а не, що я придумав, чи дописав", — зазначив власник зруйнованого господарства.42-річний Андрій Величко мешкає по сусідству, має трьох дітей. З його слів, під час тривоги вивів сім’ю на вулицю, уламки боєприпасу влучили у кімнату, в якій зазвичай спить син."Син лежав на дивані, куди прийшов удар. См 50 від голови. Дякувати Богу, що ми вийшли на вулицю", — зазначив чоловік.Зі слів чоловіка, внаслідок влучання уламків російських боєприпасів пошкоджена стіна та вікна приватного будинку."Спочатку попало бетон в землю, потім попало у фундамент, а потім підняло стіну майже всю. Вона просто телепається. Пошкодило і так само надвірні споруди, там є пробиті осколки. Вже ми трошки з дітьми попригрібали все. Прийшли люди, помогли", — сказав Андрій Величко.Внаслідок атаки РФ у Луцькій громаді пошкодженими визнали 18 будинків: яка ситуація на зруйнованих обійстяхНа світанку 22 червня у Луцькій громаді було чутно звуки вибухів. За даними обласної військової адміністрації, Сили протиповітряної оборони знешкодили усі повітряні цілі.Внаслідок падіння уламків у одному із сіл поблизу Луцьку сталися дві пожежі. Було зруйновано житловий будинок і повністю знищено дві господарські споруди з тваринами. Місцеві жителі не травмувалися, але в одному із господарств загинули майже усі свійські тварини.

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