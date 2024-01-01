Нічна атака росії: ППО збила 5 ракет та 23 дрони

Нічна атака росії: ППО збила 5 ракет та 23 дрони
У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та 23 ударних БпЛА типу "Shahed".

Про це інформує командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", яку запустили із повітряного простору Тамбовської області РФ.

4 крилаті ракети "Калібр". Вони летіли із північно-східної частини акваторії Чорного моря.

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69, яку запустили із повітряного простору Курської області РФ.

23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136". Район пусків – Приморсько-Ахтарськ РФ.

В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:

4 крилаті ракети "Калібр";

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;

23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".

До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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Теги: Україна, росія, війна
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