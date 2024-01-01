Нічна атака росії: ППО збила 5 ракет та 23 дрони





Про це інформує командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:



1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", яку запустили із повітряного простору Тамбовської області РФ.



4 крилаті ракети "Калібр". Вони летіли із північно-східної частини акваторії Чорного моря.



1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69, яку запустили із повітряного простору Курської області РФ.



23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136". Район пусків – Приморсько-Ахтарськ РФ.



В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:



4 крилаті ракети "Калібр";



1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;



23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".



До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та 23 ударних БпЛА типу "Shahed".Про це інформує командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", яку запустили із повітряного простору Тамбовської області РФ.4 крилаті ракети "Калібр". Вони летіли із північно-східної частини акваторії Чорного моря.1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69, яку запустили із повітряного простору Курської області РФ.23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136". Район пусків – Приморсько-Ахтарськ РФ.4 крилаті ракети "Калібр";1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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