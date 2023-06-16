Чи забезпечені медзаклади Волині вакциною від сказу





Про це розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух. З його слів, наразі цієї кількості препаратів достатньо, - пише



"В розрізі кожного закладу охорони здоров'я є наявність антирабічної вакцини, є потреба закладу. Звичайно, десь трошки не вистачає, але антирабічна сироватка є. Це достатня кількість для того, щоб надавалася медична допомога, — сказав посадовець.

На території Волині діє 31 центр антирабічної допомоги при медичних закладах, зазначив Юрій Легкодух. Наразі антирабічна вакцина є в таких закладах охорони здоров'я області:



Волинська обласна клінічна лікарня — 29 вакцин;

Луцька центральна районна лікарня — 11 вакцин;

Ковельське міськрайонне медичне об'єднання — 330 вакцин;

Володимирське територіальне медичне об'єднання — 57 вакцин;

Нововолинська центральна міська лікарня — 77 вакцин;

Горохівська багатопрофільна лікарня — 54 вакцини;

Ратнівська центральна районна лікарня — 18 вакцин;

Любомльське територіальне медичне об'єднання — 70 вакцин;

Турійська лікарня планового лікування — 6 вакцин;

Старовижівська багатопрофільна лікарня — 20 вакцин;

Любешівська багатопрофільна лікарня — 50 вакцин;

Маневицька багатопрофільна лікарня — 70 вакцин;

Іваничівська багатопрофільна лікарня — 62 вакцини;

Рожищенська багатопрофільна лікарня — 30 вакцин;

Ківерцівська центральна лікарня — 61 вакцина.

"По центрах у нас є налагоджена комунікація. Якщо у якомусь центрі немає антирабічної вакцини чи є проблематика, то ми можемо перерозподілити між закладами охорони здоров'я. Якщо навіть буде проблемна ситуація, ми можемо попросити по Україні. Якщо потрібно — це робимо", — сказав начальник обласного управління охорони здоров'я.

Юрій Легкодух зазначив, що кожна лікарня має розроблений протокол надання медичної допомоги людині для запобігання виникнення сказу. Щеплення можна отримати в травмпункті або хірургічному відділенні.



Начальник обласного управління охорони здоров'я додав, що антирабічну вакцину та антирабічний імуноглобулін лікарні отримують централізовано через Міністерство охорони здоров'я.



Довідково: Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину. Таких щеплень має бути п’ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У медичних закладах Волинської області станом на 25 червня є 945 доз антирабічної вакцини та 383 дози антирабічного імуноглобуліну, котрі необхідні людині у випадку контакту з інфікованими на сказ тваринами.Про це розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух. З його слів, наразі цієї кількості препаратів достатньо, - пише "Суспільне" "В розрізі кожного закладу охорони здоров'я є наявність антирабічної вакцини, є потреба закладу. Звичайно, десь трошки не вистачає, але антирабічна сироватка є. Це достатня кількість для того, щоб надавалася медична допомога, — сказав посадовець.На території Волині діє 31 центр антирабічної допомоги при медичних закладах, зазначив Юрій Легкодух. Наразі антирабічна вакцина є в таких закладах охорони здоров'я області:Волинська обласна клінічна лікарня — 29 вакцин;Луцька центральна районна лікарня — 11 вакцин;Ковельське міськрайонне медичне об'єднання — 330 вакцин;Володимирське територіальне медичне об'єднання — 57 вакцин;Нововолинська центральна міська лікарня — 77 вакцин;Горохівська багатопрофільна лікарня — 54 вакцини;Ратнівська центральна районна лікарня — 18 вакцин;Любомльське територіальне медичне об'єднання — 70 вакцин;Турійська лікарня планового лікування — 6 вакцин;Старовижівська багатопрофільна лікарня — 20 вакцин;Любешівська багатопрофільна лікарня — 50 вакцин;Маневицька багатопрофільна лікарня — 70 вакцин;Іваничівська багатопрофільна лікарня — 62 вакцини;Рожищенська багатопрофільна лікарня — 30 вакцин;Ківерцівська центральна лікарня — 61 вакцина."По центрах у нас є налагоджена комунікація. Якщо у якомусь центрі немає антирабічної вакцини чи є проблематика, то ми можемо перерозподілити між закладами охорони здоров'я. Якщо навіть буде проблемна ситуація, ми можемо попросити по Україні. Якщо потрібно — це робимо", — сказав начальник обласного управління охорони здоров'я.Юрій Легкодух зазначив, що кожна лікарня має розроблений протокол надання медичної допомоги людині для запобігання виникнення сказу. Щеплення можна отримати в травмпункті або хірургічному відділенні.Начальник обласного управління охорони здоров'я додав, що антирабічну вакцину та антирабічний імуноглобулін лікарні отримують централізовано через Міністерство охорони здоров'я.Довідково: Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину. Таких щеплень має бути п’ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків.

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