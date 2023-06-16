Чи забезпечені медзаклади Волині вакциною від сказу
Сьогодні, 02:17
У медичних закладах Волинської області станом на 25 червня є 945 доз антирабічної вакцини та 383 дози антирабічного імуноглобуліну, котрі необхідні людині у випадку контакту з інфікованими на сказ тваринами.
Про це розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух. З його слів, наразі цієї кількості препаратів достатньо, - пише "Суспільне".
"В розрізі кожного закладу охорони здоров'я є наявність антирабічної вакцини, є потреба закладу. Звичайно, десь трошки не вистачає, але антирабічна сироватка є. Це достатня кількість для того, щоб надавалася медична допомога, — сказав посадовець.
На території Волині діє 31 центр антирабічної допомоги при медичних закладах, зазначив Юрій Легкодух. Наразі антирабічна вакцина є в таких закладах охорони здоров'я області:
Волинська обласна клінічна лікарня — 29 вакцин;
Луцька центральна районна лікарня — 11 вакцин;
Ковельське міськрайонне медичне об'єднання — 330 вакцин;
Володимирське територіальне медичне об'єднання — 57 вакцин;
Нововолинська центральна міська лікарня — 77 вакцин;
Горохівська багатопрофільна лікарня — 54 вакцини;
Ратнівська центральна районна лікарня — 18 вакцин;
Любомльське територіальне медичне об'єднання — 70 вакцин;
Турійська лікарня планового лікування — 6 вакцин;
Старовижівська багатопрофільна лікарня — 20 вакцин;
Любешівська багатопрофільна лікарня — 50 вакцин;
Маневицька багатопрофільна лікарня — 70 вакцин;
Іваничівська багатопрофільна лікарня — 62 вакцини;
Рожищенська багатопрофільна лікарня — 30 вакцин;
Ківерцівська центральна лікарня — 61 вакцина.
"По центрах у нас є налагоджена комунікація. Якщо у якомусь центрі немає антирабічної вакцини чи є проблематика, то ми можемо перерозподілити між закладами охорони здоров'я. Якщо навіть буде проблемна ситуація, ми можемо попросити по Україні. Якщо потрібно — це робимо", — сказав начальник обласного управління охорони здоров'я.
Юрій Легкодух зазначив, що кожна лікарня має розроблений протокол надання медичної допомоги людині для запобігання виникнення сказу. Щеплення можна отримати в травмпункті або хірургічному відділенні.
Начальник обласного управління охорони здоров'я додав, що антирабічну вакцину та антирабічний імуноглобулін лікарні отримують централізовано через Міністерство охорони здоров'я.
Довідково: Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину. Таких щеплень має бути п’ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків.
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Про це розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух. З його слів, наразі цієї кількості препаратів достатньо, - пише "Суспільне".
"В розрізі кожного закладу охорони здоров'я є наявність антирабічної вакцини, є потреба закладу. Звичайно, десь трошки не вистачає, але антирабічна сироватка є. Це достатня кількість для того, щоб надавалася медична допомога, — сказав посадовець.
На території Волині діє 31 центр антирабічної допомоги при медичних закладах, зазначив Юрій Легкодух. Наразі антирабічна вакцина є в таких закладах охорони здоров'я області:
Волинська обласна клінічна лікарня — 29 вакцин;
Луцька центральна районна лікарня — 11 вакцин;
Ковельське міськрайонне медичне об'єднання — 330 вакцин;
Володимирське територіальне медичне об'єднання — 57 вакцин;
Нововолинська центральна міська лікарня — 77 вакцин;
Горохівська багатопрофільна лікарня — 54 вакцини;
Ратнівська центральна районна лікарня — 18 вакцин;
Любомльське територіальне медичне об'єднання — 70 вакцин;
Турійська лікарня планового лікування — 6 вакцин;
Старовижівська багатопрофільна лікарня — 20 вакцин;
Любешівська багатопрофільна лікарня — 50 вакцин;
Маневицька багатопрофільна лікарня — 70 вакцин;
Іваничівська багатопрофільна лікарня — 62 вакцини;
Рожищенська багатопрофільна лікарня — 30 вакцин;
Ківерцівська центральна лікарня — 61 вакцина.
"По центрах у нас є налагоджена комунікація. Якщо у якомусь центрі немає антирабічної вакцини чи є проблематика, то ми можемо перерозподілити між закладами охорони здоров'я. Якщо навіть буде проблемна ситуація, ми можемо попросити по Україні. Якщо потрібно — це робимо", — сказав начальник обласного управління охорони здоров'я.
Юрій Легкодух зазначив, що кожна лікарня має розроблений протокол надання медичної допомоги людині для запобігання виникнення сказу. Щеплення можна отримати в травмпункті або хірургічному відділенні.
Начальник обласного управління охорони здоров'я додав, що антирабічну вакцину та антирабічний імуноглобулін лікарні отримують централізовано через Міністерство охорони здоров'я.
Довідково: Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину. Таких щеплень має бути п’ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків.
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