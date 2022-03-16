ПАРЄ ухвалила резолюцію про створення спецтрибуналу для росії

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у середу, 26 червня, ухвалили резолюцію "Правові та правозахисні аспекти агресії Російської Федерації проти України", у якій йдеться про створення спецтрибуналу для Росії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПАРЄ та Telegram народного депутата Олексія Гончаренка."В ПАРЄ ухвалили резолюцію "Правові та правозахисні аспекти агресії Російської Федерації проти України" про створення спецтрибуналу по Росії",- повідомив Гончаренко.У резолюції пропонується створення спецтрибуналу для Росії на базі угоди Ради Європи з Україною.Крім того, у документі говориться про необхідність використання всіх інструментів для притягнення до відповідальності за воєнні злочини.Також в резолюції ПАРЄ закликає визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією.Затверджуючи резолюцію ПАРЄ заявила, що спеціальний трибунал, створений за домовленістю між Радою Європи та Україною, наразі є "найкращим можливим варіантом з точки зору правової бази та політичної легітимності" для судового переслідування політичного та військового керівництва Росії за скоєння злочину агресії.Спецтрибунал для РосіїНагадаємо, у січні 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.Раніше повідомлялося, що міжнародний спеціальний трибунал щодо РФ може запрацювати вже у 2024 році.На початку квітня 2024 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що 44 країни підтримали ідею створення спецтрибуналу для Росії.Пізніше Комітет міністрів Ради Європи доручив Генсеку Ради Марії Пейчинович-Бурич почати підготовку потенційного проекту угоди між Україною та Радою Європи щодо фактичного створення спецтрибуналу для Росії.