У «Дії» з'явилася нова послуга





Про це повідомляє



На порталі Дія запустили нову послугу - відтепер можна виправити дані про задеклароване місце проживання в реєстрі за кілька кліків.



Користуватися сервісом можна у випадках, якщо:



є помилка при замовленні витягу про місце проживання;

є неактуальні дані у вашому або дитячому витягу;

немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані;

неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.



Витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними.



Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій.



Нагадаємо, днями у застосунку Дія запустили бета-тест свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені. У Дію також автоматично за податковим номером можна "підтягнути" свідоцтво про народження дитини.



Як відомо, в Дії зареєстровано перші шлюби за допомогою відеозвʼязку. Загалом на бета-тест цифрової шлюбної церемонії записалося 2,5 тисячі пар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На порталі Дія з'явилася нова послуга - українці зможуть актуалізувати дані про своє місце проживання.Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.На порталі Дія запустили нову послугу - відтепер можна виправити дані про задеклароване місце проживання в реєстрі за кілька кліків.Користуватися сервісом можна у випадках, якщо:є помилка при замовленні витягу про місце проживання;є неактуальні дані у вашому або дитячому витягу;немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані;неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.Витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними.Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій.Нагадаємо, днями у застосунку Дія запустили бета-тест свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені. У Дію також автоматично за податковим номером можна "підтягнути" свідоцтво про народження дитини.Як відомо, в Дії зареєстровано перші шлюби за допомогою відеозвʼязку. Загалом на бета-тест цифрової шлюбної церемонії записалося 2,5 тисячі пар.

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