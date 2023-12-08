У «Дії» з'явилася нова послуга
26 червень, 23:16
На порталі Дія з'явилася нова послуга - українці зможуть актуалізувати дані про своє місце проживання.
Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
На порталі Дія запустили нову послугу - відтепер можна виправити дані про задеклароване місце проживання в реєстрі за кілька кліків.
Користуватися сервісом можна у випадках, якщо:
є помилка при замовленні витягу про місце проживання;
є неактуальні дані у вашому або дитячому витягу;
немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані;
неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.
Витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними.
Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій.
Нагадаємо, днями у застосунку Дія запустили бета-тест свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені. У Дію також автоматично за податковим номером можна "підтягнути" свідоцтво про народження дитини.
Як відомо, в Дії зареєстровано перші шлюби за допомогою відеозвʼязку. Загалом на бета-тест цифрової шлюбної церемонії записалося 2,5 тисячі пар.
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Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
На порталі Дія запустили нову послугу - відтепер можна виправити дані про задеклароване місце проживання в реєстрі за кілька кліків.
Користуватися сервісом можна у випадках, якщо:
є помилка при замовленні витягу про місце проживання;
є неактуальні дані у вашому або дитячому витягу;
немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані;
неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.
Витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними.
Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій.
Нагадаємо, днями у застосунку Дія запустили бета-тест свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені. У Дію також автоматично за податковим номером можна "підтягнути" свідоцтво про народження дитини.
Як відомо, в Дії зареєстровано перші шлюби за допомогою відеозвʼязку. Загалом на бета-тест цифрової шлюбної церемонії записалося 2,5 тисячі пар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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