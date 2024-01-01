27 червня на Волині: гортаючи календар

27 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження керівник народної аматорської хорової капели «Посвіт», заслужений працівник культури України Ростислав Кушнірук.

Також день народження 27 червня у реконструктора Віктора Іщука (на фото) та журналістки Тетяни Біднюк.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Георгій, Мефодій та Мстислав.

Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку й життєвих перемог.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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