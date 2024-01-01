27 червня на Волині: гортаючи календар

Ростислав Кушнірук.



Також день народження 27 червня у реконструктора Віктора Іщука (на фото) та журналістки Тетяни Біднюк.



Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Георгій, Мефодій та Мстислав.



Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку й життєвих перемог.



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