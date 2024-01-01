Синоптики шокували прогнозом погоди на липень: вся Україна – в зоні ризику





Про це інформує



Однак у липні світловий день дедалі стрімкіше меншає. Якщо за останній тиждень червня він скоротився лише на три хвилини, то у липні сонце кожного дня перебуватиме на небі на 2-3 хвилини менше. Зрештою за липень світловий день скоротиться більш ніж на годину і триватиме на кінець місяця в середньому трохи довше, ніж 15 годин на добу. Але не скрізь: на крайньому півдні України – це мис Сарич – довгота дня становитиме 31 липня лише 14 год. 40 хвилин, натомість на крайній півночі – це село Грем’яч на Чернігівщині – день 31 липня буде найдовшим в Україні і триватиме аж 15 з половиною годин.



Укргідрометцентр: дощів на всіх не вистачить



За інформацією Українського гідрометцентру, нинішній липень буде теплішим за норму на 1,5-2 градуси. Середня місячна температура повітря передбачається 20-26 градусів тепла, в Карпатах +16+18 градусів — це на 1-3 градуси тепліше, ніж у червні.



За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у липні становить 1 градус тепла, на півдні Одеської, Херсонської областей та в Криму не бувало нижче за +10 градусів. Однак на високогір’ї Карпат у липні зафіксовано навіть 1 градус морозу.



Абсолютний максимум температури – 39,9 градусів тепла, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму – 41 градус вище нуля. В гірських районах +26+33.



Якщо порівняти липень з червнем, то в червні найбільші морози сягали у Карпатах -5 градусів, а в найспекотніший день було не вище за +39,8 градусів. Тобто обидва перші літні місяці подібні за температурними показниками.



Місячна кількість опадів у липні очікується 37-95 мм, у 49-90 мм, у Карпатах, на Прикарпатті та в Рівненській області – місцями 101-170 мм. Це в межах норми і приблизно стільки ж, як і в червні.



Та, як зазначив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, кількість опадів за регіонами у липні буде помітно відрізнятись.



"У західних, північних областях це 60-120 мм, на решті території країни значно менше, від 37 до 75 мм, – конкретизував нам Анатолій Прокопенко. – Також липень, як і червень, це місяць з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами та чергуванням спекотної посушливої погоди і більш прохолодної. Перша декада липня буде спекотною і без опадів, короткочасні дощі і навіть зливи пройдуть переважно у західних і північних областях, а південь і схід України потерпатимуть від спеки. У липні нерідко спостерігаються шквальні пориви вітру, смерчі, зливи, градобої. Однак, де конкретно їх очікувати – на місяць наперед передбачити важко, бо високоточний прогноз можливо скласти лише на три-п’ять днів, максимум на тиждень. Це не лише у нас, це й світова практика. Скажемо так: у зоні ризику – вся Україна. Все залежатиме від того, куди рухатимуться циклони, антициклони, яку територію вони охоплять".



Погодні сайти: "рай" – на заході, "пекло" – на сході



Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що липень в Україні очікується неоднаковим у різних регіонах. Найбільш комфортна погода – не спекотно і не холодно, з дощами – прогнозується на заході країни. А от у інших областях – палюче сонце на небі і опадів набагато менше.



Захід



На заході країни – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області – незначні червневі дощі посиляться з перших днів липня. Від 1 до 3 числа це можуть бути зливи з сильними грозами. Надалі небо трохи проясниться, але дощитиме до 7, а на Закарпатті – до 11 липня. Однак попри опади в регіоні буде тепло, лише на кілька днів на початку місяця температура знизиться до +20+21 градуса вдень і до +14+16 вночі. Надалі потеплішає до +24+26 градусів, дощі припиняться, а спека не настане. В цілому в регіоні у другій і третій декадах переважатиме комфортна погода: вдень +24+27 градусів удень і +16+19 уночі. Також можливі невеликі короткочасні дощики, які "приб’ють пилюку", однак не завадять хліборобам збирати врожай.



Північ



У північних областях – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська – липень розпочнеться по-різному. На Рівненщині, Житомирщині і Волині у перші 10 днів прогримлять грози і пройдуть сильні дощі, на Волині навіть на кілька днів похолодає до +18, тобто температура впаде більш ніж на 10 градусів. У Київській області і в столиці опадів у першій декаді майже не буде, а на Сумщині дощовий тиждень прогнозується від 7 до 14 липня. На цьому погода з опадами закінчиться для жителів півночі України аж до початку серпня.



Температура у північному регіоні очікується трохи вищою, ніж у західному, але днів, коли термометр показуватиме понад +30 градусів, буде небагато, не більше п’яти. Переважно вдень матимемо +27+29, вночі +16+20. Лише у Сумській області перший тиждень виявиться спекотним: удень від +32 до +34 градусів, вночі +19+20. Та надалі і тут стане прохолодніше, весь місяць – не вище за +28 градусів.



Центр



А от жителям центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – про рясні дощі доведеться лише мріяти. Трохи пощастить мешканцям Полтавщини і Дніпропетровщини: тут майже половина місяця очікується з такими-сякими опадами, але вони можливі у перші півтори декади липня, надалі – безхмарне небо і спека у +33+35 градусів удень і +21+23 вночі. Та й у дощові дні тут буде спекотно: майже щодня вище +30 градусів.



В Черкаській області дощитиме від 3 до 10 липня, можливі грози. Але "з великої хмари – малий дощ", у прямому значенні цього народного прислів’я. У Вінницькій і Кіровоградській областях липень прогнозується найсухішим у регіоні: днів з незначними опадами можна буде перерахувати на пальцях якщо не однієї руки, то двох рук точно вистачить із запасом. Очевидно, що й температура повітря виявиться високою: майже весь місяць удень близько +30 градусів, в окремі дні +32+34, вночі +20+22.



Схід



З-поміж трьох східних областей – це Харківська, Донецька і Луганська – умовно найпрохолодніша погода очікується на Харківщині. Тут після суперспекотної першої половини липня: вдень +33+35 градусів, уночі +21+23, надалі температура знизиться на 4-6 градусів, тобто "лише" до +28+29 і вночі близько +20 відповідно. А от донеччанам і луганцям не пощастить: увесь місяць денна температура протримається вище +32 градусів, нічна – вище +20.



І якщо на Харківщині хоча б у перші півмісяця пережити спеку допоможуть короткочасні дощі, то в Донецькій і особливо в Луганській областях на них годі сподіватися. Бо дві крапельки, які означають невеликий дощик на піктограмі прогнозів погодних сайтів, насправді на практиці частенько "дематеріалізуються", і з неба так нічого й не капає попри розрахунки синоптиків. Тобто пекельний липень на сході України дуже вірогідний.



Південь



Надзвичайно спекотно буде на півдні України: температурні максимуми в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях і в Криму становитимуть +36 градусів і більше вдень і +24 вночі. Найспекотнішою очікується перша половина липня, у другій половині температура дещо знизиться, але +32 градуси вдень стануть звичайним явищем аж до серпня.



Трохи прохолодніше, завдяки свіжому подиху Чорного моря буде на Одещині, в усякому разі у її південній, ближчій до моря, половині, а також у Криму. Тут денна температура коливатиметься біля +30, причому частіше нижче за "тридцятку", аніж вище. Однак нижчі показники термометра компенсуються майже повною відсутністю опадів – днів, коли парасолька може знадобитися для захисту не від сонця, а від незначного дощу, тут набереться обмаль. Найбільш дощовою може стати Запорізька область, у якій від 5 до 15 липня інтернет-синоптики "бачать" цілих 10 днів з невеликими опадами.



Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів близькі: місяць виявиться спекотним і засушливим, але без значних погодних катаклізмів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перший місяць літа, червень, позаду, на зміну йому прийшов липень, який називають "маківкою літа" – це не від слова "мак", а від поняття "верхівка голови". За інформацією синоптиків, липень – найтепліший місяць року.Про це інформує ТСН Однак у липні світловий день дедалі стрімкіше меншає. Якщо за останній тиждень червня він скоротився лише на три хвилини, то у липні сонце кожного дня перебуватиме на небі на 2-3 хвилини менше. Зрештою за липень світловий день скоротиться більш ніж на годину і триватиме на кінець місяця в середньому трохи довше, ніж 15 годин на добу. Але не скрізь: на крайньому півдні України – це мис Сарич – довгота дня становитиме 31 липня лише 14 год. 40 хвилин, натомість на крайній півночі – це село Грем’яч на Чернігівщині – день 31 липня буде найдовшим в Україні і триватиме аж 15 з половиною годин.За інформацією Українського гідрометцентру, нинішній липень буде теплішим за норму на 1,5-2 градуси. Середня місячна температура повітря передбачається 20-26 градусів тепла, в Карпатах +16+18 градусів — це на 1-3 градуси тепліше, ніж у червні.За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у липні становить 1 градус тепла, на півдні Одеської, Херсонської областей та в Криму не бувало нижче за +10 градусів. Однак на високогір’ї Карпат у липні зафіксовано навіть 1 градус морозу.Абсолютний максимум температури – 39,9 градусів тепла, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму – 41 градус вище нуля. В гірських районах +26+33.Якщо порівняти липень з червнем, то в червні найбільші морози сягали у Карпатах -5 градусів, а в найспекотніший день було не вище за +39,8 градусів. Тобто обидва перші літні місяці подібні за температурними показниками.Місячна кількість опадів у липні очікується 37-95 мм, у 49-90 мм, у Карпатах, на Прикарпатті та в Рівненській області – місцями 101-170 мм. Це в межах норми і приблизно стільки ж, як і в червні.Та, як зазначив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, кількість опадів за регіонами у липні буде помітно відрізнятись."У західних, північних областях це 60-120 мм, на решті території країни значно менше, від 37 до 75 мм, – конкретизував нам Анатолій Прокопенко. – Також липень, як і червень, це місяць з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами та чергуванням спекотної посушливої погоди і більш прохолодної. Перша декада липня буде спекотною і без опадів, короткочасні дощі і навіть зливи пройдуть переважно у західних і північних областях, а південь і схід України потерпатимуть від спеки. У липні нерідко спостерігаються шквальні пориви вітру, смерчі, зливи, градобої. Однак, де конкретно їх очікувати – на місяць наперед передбачити важко, бо високоточний прогноз можливо скласти лише на три-п’ять днів, максимум на тиждень. Це не лише у нас, це й світова практика. Скажемо так: у зоні ризику – вся Україна. Все залежатиме від того, куди рухатимуться циклони, антициклони, яку територію вони охоплять".Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що липень в Україні очікується неоднаковим у різних регіонах. Найбільш комфортна погода – не спекотно і не холодно, з дощами – прогнозується на заході країни. А от у інших областях – палюче сонце на небі і опадів набагато менше.На заході країни – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області – незначні червневі дощі посиляться з перших днів липня. Від 1 до 3 числа це можуть бути зливи з сильними грозами. Надалі небо трохи проясниться, але дощитиме до 7, а на Закарпатті – до 11 липня. Однак попри опади в регіоні буде тепло, лише на кілька днів на початку місяця температура знизиться до +20+21 градуса вдень і до +14+16 вночі. Надалі потеплішає до +24+26 градусів, дощі припиняться, а спека не настане. В цілому в регіоні у другій і третій декадах переважатиме комфортна погода: вдень +24+27 градусів удень і +16+19 уночі. Також можливі невеликі короткочасні дощики, які "приб’ють пилюку", однак не завадять хліборобам збирати врожай.У північних областях – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська – липень розпочнеться по-різному. На Рівненщині, Житомирщині і Волині у перші 10 днів прогримлять грози і пройдуть сильні дощі, на Волині навіть на кілька днів похолодає до +18, тобто температура впаде більш ніж на 10 градусів. У Київській області і в столиці опадів у першій декаді майже не буде, а на Сумщині дощовий тиждень прогнозується від 7 до 14 липня. На цьому погода з опадами закінчиться для жителів півночі України аж до початку серпня.Температура у північному регіоні очікується трохи вищою, ніж у західному, але днів, коли термометр показуватиме понад +30 градусів, буде небагато, не більше п’яти. Переважно вдень матимемо +27+29, вночі +16+20. Лише у Сумській області перший тиждень виявиться спекотним: удень від +32 до +34 градусів, вночі +19+20. Та надалі і тут стане прохолодніше, весь місяць – не вище за +28 градусів.А от жителям центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – про рясні дощі доведеться лише мріяти. Трохи пощастить мешканцям Полтавщини і Дніпропетровщини: тут майже половина місяця очікується з такими-сякими опадами, але вони можливі у перші півтори декади липня, надалі – безхмарне небо і спека у +33+35 градусів удень і +21+23 вночі. Та й у дощові дні тут буде спекотно: майже щодня вище +30 градусів.В Черкаській області дощитиме від 3 до 10 липня, можливі грози. Але "з великої хмари – малий дощ", у прямому значенні цього народного прислів’я. У Вінницькій і Кіровоградській областях липень прогнозується найсухішим у регіоні: днів з незначними опадами можна буде перерахувати на пальцях якщо не однієї руки, то двох рук точно вистачить із запасом. Очевидно, що й температура повітря виявиться високою: майже весь місяць удень близько +30 градусів, в окремі дні +32+34, вночі +20+22.З-поміж трьох східних областей – це Харківська, Донецька і Луганська – умовно найпрохолодніша погода очікується на Харківщині. Тут після суперспекотної першої половини липня: вдень +33+35 градусів, уночі +21+23, надалі температура знизиться на 4-6 градусів, тобто "лише" до +28+29 і вночі близько +20 відповідно. А от донеччанам і луганцям не пощастить: увесь місяць денна температура протримається вище +32 градусів, нічна – вище +20.І якщо на Харківщині хоча б у перші півмісяця пережити спеку допоможуть короткочасні дощі, то в Донецькій і особливо в Луганській областях на них годі сподіватися. Бо дві крапельки, які означають невеликий дощик на піктограмі прогнозів погодних сайтів, насправді на практиці частенько "дематеріалізуються", і з неба так нічого й не капає попри розрахунки синоптиків. Тобто пекельний липень на сході України дуже вірогідний.Надзвичайно спекотно буде на півдні України: температурні максимуми в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях і в Криму становитимуть +36 градусів і більше вдень і +24 вночі. Найспекотнішою очікується перша половина липня, у другій половині температура дещо знизиться, але +32 градуси вдень стануть звичайним явищем аж до серпня.Трохи прохолодніше, завдяки свіжому подиху Чорного моря буде на Одещині, в усякому разі у її південній, ближчій до моря, половині, а також у Криму. Тут денна температура коливатиметься біля +30, причому частіше нижче за "тридцятку", аніж вище. Однак нижчі показники термометра компенсуються майже повною відсутністю опадів – днів, коли парасолька може знадобитися для захисту не від сонця, а від незначного дощу, тут набереться обмаль. Найбільш дощовою може стати Запорізька область, у якій від 5 до 15 липня інтернет-синоптики "бачать" цілих 10 днів з невеликими опадами.Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів близькі: місяць виявиться спекотним і засушливим, але без значних погодних катаклізмів.

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