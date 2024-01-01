Укренерго оприлюднило графіки відключень електрики на 4 липня





Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.



Енергетики прогнозують, що з 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень. В решту годин заплановані обмеження в рамках трьох черг.



«Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде», – додали в компанії.



Подивитися графік відключень електроенергії для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 4 липня, графіки погодинних відключень світла діятимуть протягом доби у всіх областях України.Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.Енергетики прогнозують, що з 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень. В решту годин заплановані обмеження в рамках трьох черг.«Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде», – додали в компанії.Подивитися графік відключень електроенергії для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням

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