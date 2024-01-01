Укренерго оприлюднило графіки відключень електрики на 4 липня

Укренерго оприлюднило графіки відключень електрики на 4 липня
У четвер, 4 липня, графіки погодинних відключень світла діятимуть протягом доби у всіх областях України.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

Енергетики прогнозують, що з 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень. В решту годин заплановані обмеження в рамках трьох черг.

«Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде», – додали в компанії.

Подивитися графік відключень електроенергії для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.

Укренерго оприлюднило графіки відключень електрики на 4 липня

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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