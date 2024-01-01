Укренерго оприлюднило графіки відключень електрики на 4 липня
Сьогодні, 21:14
У четвер, 4 липня, графіки погодинних відключень світла діятимуть протягом доби у всіх областях України.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Енергетики прогнозують, що з 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень. В решту годин заплановані обмеження в рамках трьох черг.
«Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде», – додали в компанії.
Подивитися графік відключень електроенергії для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Енергетики прогнозують, що з 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень. В решту годин заплановані обмеження в рамках трьох черг.
«Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде», – додали в компанії.
Подивитися графік відключень електроенергії для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Кравчук
Сьогодні, 22:07
Укренерго оприлюднило графіки відключень електрики на 4 липня
Сьогодні, 21:14
Сезон кишкових інфекцій: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 липня
Сьогодні, 20:00