Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 19-21°.

Область

Хмарно з проясненнями. Невеликий, місцями помірний короткочасний дощ. Подекуди гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.

Температура води в річці Стир 24°, в озері Світязь 20°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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