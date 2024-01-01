Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 19-21°.



Область



Хмарно з проясненнями. Невеликий, місцями помірний короткочасний дощ. Подекуди гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.



Температура води в річці Стир 24°, в озері Світязь 20°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 19-21°.Хмарно з проясненнями. Невеликий, місцями помірний короткочасний дощ. Подекуди гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію