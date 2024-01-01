Сезон кишкових інфекцій: яка ситуація на Волині

Сезон кишкових інфекцій: яка ситуація на Волині
З початком літнього сезону на Волині, як і в інших регіонах України, збільшується ризик виникнення кишкових інфекцій. Тепла погода, активний відпочинок на природі та вживання свіжих продуктів можуть сприяти поширенню захворювань, що передаються через воду та їжу.

Працівники Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб у коментарі для сайту «Конкурент» поділился статистикою захворювань і розладів травлення, які влітку традиційно частішають.

«Наш центр постійно збирає та аналізує дані по інфекційній захворюваності в області, зокрема щодо гострих кишкових інфекцій (ГКІ). Тим більше, що влітку відбувається сезонний підйом захворюваності на ГКІ. Зараз в області жодних спалахів нема, захворюваність спорадична (поодинокі випадки). За півріччя, порівняно з 2023 роком, кількість випадків ГКІ зменшилася», – кажуть експерти.

Сальмонельоз – 27 випадків (22 у 2023),
Дизентерії не зареєстровано
Гастроентероколіти - 661 випадок (776 у 2023).
Вірусний гепатит А - 71 випадок (11 у 2023), що пов'язано з періодичним епідемічним підйомом.

«В інфекційних хвороб є така особливість - періодичні підйоми, А в червні в області зареєстрований тільки один випадок вірусного гепатиту А», – кажуть у центрі профілактики хвороб.

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Теги: кошкові інфоекції, Луцьк
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