Будь-яке місто повинне мати візію: що говорили про Луцьк на Урбан форумі у Львові

Всесвітньовідомі архітектори та урбаністи, представники українських громад та органів самоврядування, бізнесмени та громадські активісти зібралися 27-29 червня на II Lviv Urban Forum.Головною тематикою обговорень були принципи відновлення та сталий розвиток українських міст і селищ. Окремою частиною заходу стала презентація першого комплексного урбаністичного дослідження Луцька — Urban Vision Lutsk.Розповіла про проєкт архітекторка та керівниця офісу міського розвитку Urban Reform —. Впродовж ХХ століття Луцьк виріс більше, ніж вдвічі та налічує зараз майже 216 тисяч мешканців. В результаті цього постали питання: як працювати з промисловістю, міським середовищем, як розробляти концепції розвитку тощо.Відповіді на ці запитання взялася шукати команда проєкту Urban Vision Lutsk, який ініціювала платформа «Алгоритм дій» з Луцька.До урбаністичного дослідження Луцька долучилася команда Urban Reform з Харкова, місцева організація «місто.ребут» та бельгійсько-американська компанія ORG. Ініціативу підтримала Луцька міська рада.Проєкт триває понад півтора року.«За цей час ми зробили багато напрацювань. Перш за все — це комплексне урбаністичне дослідження Луцька. Ми створили цифрову базу даних про місто та проаналізували його потенціал, запити лучан», — поділилась Олександра Нарижна.Зараз команда Urban Vision Lutsk перейшла на новий етап і залучила компанію ORG, яка допомагає працювати над розробкою інноваційного кластера для Луцька та дизайном концепції міської інтеграції.Дві фокус-теми, над якими зараз працюють фахівці:- Зелені публічні простори. Луцьк — місто, де люди люблять прогулянки, проводити час ззовні, де є велика історична зона. Тому є потреба у створенні нових зелених зон та відповідної інфраструктури у місцях відпочинку.- Екосистема інновацій. Місто потребує залучення інвестицій та зростання людського капіталу. Тому важливо вивчати, які саме напрямки та інноваційні можливості допоможуть перезапустити місто та дадуть йому можливість зростати, а людям — не виїжджати із міста та знаходити можливості для розвитку.Говорили про Луцьк й на публічній панелі «Розвиток громад: пошук балансу в умовах війни», яку модерував архітектор, урбаніст і публічний діячУчасниками публічного діалогу стали: архітекторка та авторка ландшафтних проєктів, керівниця Програми місцевого економічного самоврядування, засновниця Міжнародного саміту мерів, авторка книги «У міста є Я!», соціологиня, кураторка проєктів з відновленнята засновник студії Leoduk Design у Львові, учасник луцької ГО «місто.ребут»Спікери обговорювали різні громади, виклики з якими вони зараз стикаються та питання відновлення міст та сіл України. Зокрема говорили про Сумську, Харківську та Луцьку громади.Левко Давидюк, на прикладі Urban Vision Lutsk, наголосив на важливості партисипації у наш час.«Ми проводимо серії заходів, до яких може долучитися кожен охочий, хто відчуває свою відповідальність і хоче бути частиною проєкту або команди, та запропонувати свої ідеї. Відбуваються й закриті заходи, куди ми запрошуємо архітекторів, міську адміністрацію, девелоперів», — розповів архітектор.З іншого боку є релоковані підприємства, які теж хочуть збагачувати людський і бізнесовий ресурс Луцької громади.«Ми маємо показати перспективи розвитку нашого міста людям, які до нас приїхали. Будь-яке місто повинне мати свою місію, візію, стратегію. Це основоположні речі, які ми маємо розуміти для себе і зможемо показати потенційно релокованим людям — які переваги можуть бути в цьому чи іншому регіоні».Також Левко відмітив, що незалежно від регіону, у всіх українських громадах присутні виклики, пов’язані з ситуацією в країні. До них потрібно адаптовуватись.«Якщо у всьому світі розв’язують питання адаптації до змін клімату, то в нас – це адаптація в сфері інклюзивності міст. З цим у нас прогалина, а потреба — надзвичайно велика. Люди повинні відчувати себе гідними, потрібними своєму місту. Якісне комфортне міське середовище – це перше, що може дати психологічну стабільність та комфорт», — наголосив архітектор.