Як воїни волинської бригади знищують ворогів: ефектне відео





Про це у телеграмі повідомляє військова частина.



Комунікаційники 14-ї бригади опублікували відео зі знищенням російської бронетехніки та артилерії.



«Дивитися на це – цікаво і захопливо. Робити це – складно і небезпечно. Попри все, Князівські воїни продовжують знищувати ворога! Ударна група «Харон» Князівської бригади в дії!» - йдеться у дописі до відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують боронити Україну від російських загарбників.Про це у телеграмі повідомляє військова частина.Комунікаційники 14-ї бригади опублікували відеота артилерії.«Дивитися на це – цікаво і захопливо. Робити це – складно і небезпечно. Попри все, Князівські воїни продовжують знищувати ворога! Ударна група «Харон» Князівської бригади в дії!» - йдеться у дописі до відео.

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