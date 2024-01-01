Як воїни волинської бригади знищують ворогів: ефектне відео
Сьогодні, 18:35
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують боронити Україну від російських загарбників.
Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
Комунікаційники 14-ї бригади опублікували відео зі знищенням російської бронетехніки та артилерії.
«Дивитися на це – цікаво і захопливо. Робити це – складно і небезпечно. Попри все, Князівські воїни продовжують знищувати ворога! Ударна група «Харон» Князівської бригади в дії!» - йдеться у дописі до відео.
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Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
Комунікаційники 14-ї бригади опублікували відео зі знищенням російської бронетехніки та артилерії.
«Дивитися на це – цікаво і захопливо. Робити це – складно і небезпечно. Попри все, Князівські воїни продовжують знищувати ворога! Ударна група «Харон» Князівської бригади в дії!» - йдеться у дописі до відео.
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