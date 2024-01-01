Росіяни стратили понад 110 українських полонених, - Офіс генпрокурора

Росіяни стратили понад 110 українських полонених, - Офіс генпрокурора
Міжнародний кримінальний суд разом з українськими слідчими розслідує факти катувань і жорстокого поводження щодо українських військовополонених у російських в’язницях.

У російських в’язницях стратили вже понад 110 українських полонених, розповів інтерв’ю Укрінформу керівник Департаменту Офісу генерального прокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов.

Як повідомив Бєлоусов, Міжнародний кримінальний суд разом з українськими слідчими розслідує факти катувань і жорстокого поводження щодо українських військовополонених у російських в’язницях.

Він зазначає, що словами, катування українських полонених у російських місцях несвободи стало системним і свідчить, що це невіддільний складник політики РФ.

Нині українські слідчі збирають доказову базу з місць, де практика катувань найбільш поширена. В Офісі генпрокурора є окремий підрозділ, який працює з такими фактами.


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Теги: полонені, росія
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